"Jeg har ændret min livsstil": Denne 60-årige britiske kendis poserer stolt og taler om overgangsalderen

Fabienne Ba.
På sin fødselsdag vakte den britiske klummeskribent, aktivist og forretningskvinde Meg Mathews opmærksomhed ved at dele sine tanker om overgangsalderen. Gennem sin personlige beretning kaster hun lys over et emne, der stadig alt for ofte er indhyllet i tavshed.

En symbolsk milepæl, der blev fejret offentligt

For at markere sin 60-års fødselsdag var Meg Mathews vært for en fest på The Langham Hotel i London, omgivet af nære venner og familie, herunder hendes datter Anaïs Gallagher. Kendt for sin rolle i Britpop-scenen og som ekskone til den britiske sanger og sangskriver Noel Gallagher, gjorde Anaïs en bemærkelsesværdig optræden. Adskillige andre berømtheder var også til stede, herunder den britiske skuespillerinde Sadie Frost og den britiske komiker og tv- og radiovært Alan Carr, hvilket fremhævede betydningen af denne festlige og symbolske begivenhed.

En åben diskussion om overgangsalderen

Ud over denne fejring har Meg Mathews i de senere år udmærket sig ved sin villighed til at tale åbent om overgangsalderen. I et interview forklarede hun, at hun ikke umiddelbart forstod, hvad der skete med hende. Hun troede først, at hun led af en anden lidelse, før hun identificerede symptomerne relateret til denne hormonelle overgang. Hun nævnte specifikt en følelse af isolation, forbundet med manglen på information tilgængelig på det tidspunkt. En oplevelse, der deles af mange kvinder, ifølge sundhedseksperter.

Bedre forståelse af en stadig tabu-fase

Stillet over for disse udfordringer forklarer Meg Mathews, at hun har ændret sin livsstil fundamentalt. Hun har nu indført en rutine med fokus på fysisk og mental velvære. Hun bor i Cornwall og foretrækker også en livsstil tæt på naturen med udendørsaktiviteter som at svømme i havet. Denne genopretning er en del af en omfattende tilgang, der sigter mod bedre at håndtere virkningerne af overgangsalderen.

Overgangsalderen er fortsat et emne, der sjældent diskuteres offentligt, på trods af dens indflydelse på mange kvinders liv. Symptomerne kan variere betydeligt: søvnforstyrrelser, humørsvingninger, træthed og fysiske forandringer. Ved at dele sine erfaringer hjælper Meg Mathews med at gøre denne fase af livet mere synlig og fremmer bedre forståelse. Hendes historie fremhæver også vigtigheden af information og støtte, som ofte anses for utilstrækkelige af de berørte.

Meg Mathews udviser således en stærk tilgang til aldring og kropslige forandringer. Ved at dele sine erfaringer med overgangsalderen er hun med til at ændre opfattelser og fremme en friere diskussion om kvinders sundhed.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Efter at have annonceret sin kræftdiagnose valgte denne amerikanske skuespillerinde at vise sin krops virkelighed.

