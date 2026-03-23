"Jeg hader ikke børn": Chappell Roan er anklaget for at være "respektløs" og udtaler sig

Den amerikanske sangerinde og sangskriver Chappell Roan ønskede at afklare situationen ved at forklare, at hun ikke hader børn eller sine fans, og at hun ikke var klar over hændelsen med den italienske landsholdsfodboldspiller Jorginhos datter under morgenmaden på hotellet.

Hvad Jorginho kritiserer

Den tidligere Chelsea- og Arsenal-spiller fortalte, at hans 11-årige datter, en stor fan af sangeren Chappell Roan, simpelthen genkendte hende og gik smilende forbi hans bord uden at tale med hende. Han hævder, at en sikkerhedsvagt derefter henvendte sig til hans kone og datter i en "meget aggressiv tone" og beskyldte dem for "respektløshed" og "chikane", i en sådan grad at barnet græd. Jorginho anså denne reaktion for at være "fuldstændig uforholdsmæssig" og mindede alle om, at uden fans er "en kunstner ingenting".

Chappell Roans svar

I en video sagde Chappell Roan, at hun var "ked af det på mor og barns vegne", samtidig med at hun fastholdt, at hun ikke var vidne til hændelsen. Hun præciserede, at den person, der greb ind, ikke var hendes egen bodyguard, og at hun ikke havde bedt nogen om at tale med familien. Ifølge hende "gjorde mor og datter ikke noget forkert", og det var "uretfærdigt, at en betjent antog dårlige intentioner uden grund".

"Jeg hader ikke børn."

Stillet over for beskyldninger fra internetbrugere om at være "respektløse" eller have et problem med børn, var sangerinden meget klar: "Jeg hader ikke børn, det er vrøvl. Jeg hader ikke folk, der kan lide min musik." Hun undskyldte ikke desto mindre over for moderen og den lille pige for den forvoldte ubehag og understregede, at ingen fortjener at blive behandlet på den måde, blot fordi de beundrer en berømthed.

Denne kontrovers opstår, da Chappell Roan regelmæssigt udtaler sig om, hvad hun anser for at være "uhyggelig" eller påtrængende fanadfærd, især når nogle fans overskrider grænsen i det virkelige liv eller online. Jorginho-Chappell Roan-sagen genopliver i sidste ende debatten: hvordan kan vi beskytte kunstneres privatliv uden at straffe almindelige fans, især når det drejer sig om et genert barn, der blot ser på afstand?