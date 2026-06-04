Efter at en video af hendes dans dukkede op, fordømte skuespillerinden Ester Expósito kvindefjendske domme.

Léa Michel
@ester_exposito / Instagram

Efter en koncert blev den spanske skuespillerinde Ester Expósito ramt af en bølge af kritik og valgte at reagere. I stedet for at retfærdiggøre sig selv, vendte hun situationen og fordømte online sexisme og den giftige stemning hos nogle internetbrugere. Hendes klare udtalelse fik betydelig støtte.

En video der gik viralt

Det hele startede med Bad Bunnys blockbuster-koncert på Madrids Metropolitano Stadium. Ester Expósito sad i "La Casita", et ultra-eksklusivt VIP-område, som den puertoricanske sanger sætter op til sine shows. En kort video, der viste hende danse et par trin i løbet af aftenen, gik hurtigt viralt. Mens mange internetbrugere roste øjeblikket, postede andre adskillige upassende kommentarer, der både var rettet mod hendes tilstedeværelse på dette meget eftertragtede sted og hendes "attitude". En simpel aften med venner udviklede sig således til en digital kontrovers.

Skuespillerindens afklaring

Det var under en offentlig optræden på Ibiza for nylig, at Ester Expósito talte til den spanske presse . Da hun blev spurgt om atmosfæren under koncerten, svarede hun i første omgang enkelt og forklarede, at hun havde haft en fantastisk tid, og at når man er inviteret, så går man. Det var med hensyn til den kritik, hun modtog, at hun var mest bestemt. "Jeg mener, at problemet ikke er en to-sekunders dans," erklærede hun.

En besked mod online kvindehad

For skuespillerinden ligger det virkelige problem et andet sted. "Problemet ligger i blikket og dømmekraften hos en meget kvindefjendsk del af samfundet," fortsatte hun og pegede også fingre ad dem, der bruger sociale medier "til at gøre skade". Ifølge hende er det netop det punkt, vi bør fokusere på, når vi står over for den slags situationer.

Denne holdning går ud over hendes personlige situation og afspejler de mange kommentarer, kvinder modtager, når de udtaler sig offentligt. Ester Expósito har også åbent erkendt, at hun er blevet påvirket af denne bølge af kritik.

Ester Expósito – kendt for sin rolle i serien "Elite" og for nylig set på Cannes Film Festival i 2026 – har dermed bekræftet, at hun ikke har til hensigt at lade nogen diktere sin adfærd. Ved at fokusere debatten på online sexisme og toksicitet i stedet for en "to-sekunders dans" har hun forvandlet en kontrovers til et bredere budskab. En stærk påmindelse om faldgruberne ved online fordømmelse og hvad der virkelig fortjener at blive sat spørgsmålstegn ved.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
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