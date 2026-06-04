Shakira gør et slående indtryk i en skulpturel orange kjole

Den colombianske sangerinde og sangskriver Shakira valgte et dristigt farvevalg for at gøre et statement. Hun optrådte i en slående, skulpturel orange kjole ved lanceringen af "No Drama", den nye udreder fra hendes hårplejemærke Isima. Et modevalg, der passede perfekt til begivenhedens sommerlige energi.

En skulpturel orange kjole

Til denne fest valgte Shakira en kort, livlig orange kjole med en tætsiddende silhuet. Kjolen er kendetegnet ved sine strukturerede, korsetinspirerede sømme, der skaber en ren, grafisk linje, samt en dyb halsudskæring. En diskret udskæring tilføjer et strejf af ekstra dimension. Resultatet: en silhuet, der er både moderne og arkitektonisk, tro mod Shakiras forkærlighed for statement-stykker.

Tilbehør der spiller på kontrast

Hvad angår accessories, fortsatte hun med det monokrome tema og brugte store orangefarvede solbriller, der passede perfekt til hendes outfit. Hun brød dog denne harmoni med et par hvide cowboystøvler, hvilket skabte en afgjort trendy kontrast. Hendes lange bølger og bløde makeup fuldendte dette solkyssede look.

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En kunstner på toppen

Dette strejftog inden for mode kommer på et tidspunkt, hvor Shakira nyder stor succes. Hun turnerer i øjeblikket verden rundt med sin "Las Mujeres Ya No Lloran"-turné, som er blevet den mest indbringende latinamerikanske turné i historien. Mellem musik, mode og iværksætteri jonglerer "Waka Waka"-sangerinden med flere roller med lige stor succes.

Med sit strukturerede snit, sin livlige farvepalet og sine kontrasterende accessories fremviste Shakira endnu engang sin upåklagelige sans for stil, samtidig med at hun fremhævede sit hudplejemærke. Denne demonstration af sommerenergi gik bestemt ikke ubemærket hen.