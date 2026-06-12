Skuespillerinden Ester Expósito har et elegant look i et romantisk hvidt outfit

Den spanske skuespillerinde og model Ester Expósito forfølger ikke kun sin internationale skuespillerkarriere. Den spanske gennembrudsstjerne fra serien "Elite" er også blevet en af de mest fulgte skikkelser inden for europæisk mode i de senere år. Beviset på dette er hendes seneste New York-look - et hvidt todelt ensemble med blomsterprint - som endnu engang har skabt furore blandt hendes millioner af følgere.

Et hvidt outfit i to dele med blomstermønstre

På billeder delt på hendes Instagram-konto poserer Ester Expósito på sandstenstrappen i et New York-brownstone-hus. Hun er iført et todelt hvidt outfit. Toppen, med korte og lange ærmer, afslører diskret hendes mave – dens snit minder om 1970'ernes bondebluser, genopfundet med et udpræget moderne præg. Den matchende lange, flagrende nederdel er lavet af et let transparent stof, der lader lyset sive igennem.

Et perfekt pust af frisk sommerluft, hvor de små blå blomstermønstre spredt ud over det hvide stof skaber en rustik, næsten pastoral effekt. For at fuldende looket valgte Ester Expósito en ultra-enkel frisure: blond hår trukket tilbage i en løs knold, der indrammer hendes ansigt og fremhæver den overordnede friskhed.

Taske og hvide ballerinasko

Hvad angår accessories, valgte skuespillerinden to statement-pieces, der strukturerer det overordnede look. Det første: en mini sølvfarvet taske, et ikonisk design fra det franske modehus, hvis metalliske version har set et stærkt comeback i de seneste sæsoner. Et øjeblikkeligt genkendeligt piece, der giver det lige præcis det rette strejf af luksus og modernitet for at balancere kjolens rustikke fornemmelse.

Hvide ballerinasko fremhæver silhuetten, samtidig med at de giver exceptionel komfort. Ester Expósito valgte et fuldstændig minimalistisk look til sin makeup: lysende hud, beige læber og naturlige øjne. En demonstration af minimalistisk stil, hvor hver detalje tæller uden at overdøve den samlede effekt.

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Tilbagekomsten af romantisk æstetik

Ud over det individuelle look er denne stil en del af en bredere trend, der tydeligt er identificeret på forår/sommer 2026-catwalken. "Romanticore", eller den romantiske æstetik, gør et stort comeback i sommergarderoben: lette stoffer, diskret broderi, sarte blomstermønstre og en beige og hvid palet. Dette repræsenterer et klart brud med den strenge minimalisme fra tidligere sæsoner og tilbyder et blødere og mere kontemplativt perspektiv på sommermode.

Med denne serie af New York-fotos demonstrerer Ester Expósito endnu engang sin skarpe sans for stil. Og hun bekræfter, at hun er blandt de mest præcise skikkelser i sin generation, når det kommer til underspillet elegance. Et look, der helt sikkert vil inspirere mange læsere denne sommer.