Iført en sort blondebody hylder Sabrina Carpenter en af Madonnas mest ikoniske perioder

Den amerikanske sangerinde og sangskriver Sabrina Carpenter havde en slående optræden i Madonnas nye musikvideo, "CONFESSIONS II - The Film." Hendes look – en gennemsigtig blondebody og sorte accessories – er en direkte hyldest til popdronningens disco-æra.

En blondebody med trekvartlange ærmer

På billeder fra musikvideoen, der cirkulerer på sociale medier, ses Sabrina Carpenter danse på dansegulvet iført en tætsiddende sort bodysuit lavet af gennembrudt blonde. Beklædningsgenstanden, med en dyb, rund halsudskæring og albuelange ærmer, bæres over en sort bralette, der er diskret synlig gennem stoffets gennembrudte mønster.

Et tyndt, tætsiddende sort bælte strammer taljen og giver tøjet en struktur, der derefter strækker sig ned langs benene med en høj slids, der er karakteristisk for scene-bodyer. Sabrina Carpenter tilføjede et par sorte blondehandsker, der strækker sig til håndleddene – en detalje, der solidt forankrer looket i en historisk æstetik.

Bombshell-frisure og bordeauxrød makeup

Sabrina Carpenter valgte et særligt stilfuldt strandlook til sin frisure: Hendes platinblonde hår var stylet i en voluminøs blowout med en gardinfryns med midterskilning. Denne klipning er direkte inspireret af stilen fra filmstjerner fra 1960'erne og 1980'erne – amerikanske pin-ups, discosirener og Brigitte Bardots arv. Et par funklende krystallysekroneøreringe fuldendte lookets vertikale linje.

På skønhedsfronten valgte Sabrina Carpenter en dyb bordeaux nuance på øjenlåg, kindben og læber - et monokromt valg, der giver ansigtet en filmisk dimension.

📸| Sabrina Carpenter i Madonnas kortfilm "Confessions II". pic.twitter.com/GVaXMQJkXG — Sabrina Carpenter All-News 🐾 (@SCANews_) 8. juni 2026

Madonnas 80'er-koder gengivet ordret

Det er netop denne grammatik, der gør fremtoningen særlig vellykket. På billedet hylder Sabrina Carpenter den ikoniske periode i starten af 1980'erne, hvor Madonna frekventerede legendariske New York-natklubber som Danceteria - en klub, der ikke længere eksisterer, og som Sabrina Carpenter på det tidspunkt endda brugte som temasang til et af numrene på sit nye album.

En gennemsigtig bodysuit, blondehandsker, et defineret bælte, et indsigtsfuldt smil: alle kendetegnene er der. En perfekt mestret fortolkning af klubæstetik, både præcis i sine referencer og resolut moderne i sin stil. Bevis, om nogen var nødvendige, på at Sabrina Carpenter kan navigere i flere genrer - inklusive den musikalske arv fra de seneste årtier.

Et samarbejde, der går ud over musikvideoen

Denne optræden er ikke første gang, de to sangere deler scenen. Sidste forår, under hendes hovednavnsoptræden på Coachella, inviterede Sabrina Carpenter Madonna op på scenen for at fremføre deres duet. Og for nylig gav Madonna en overraskelseskoncert på Times Square for at promovere sit musikalske comeback. Denne dynamik afslører på subtilt vis den voksende forbindelse mellem de to kunstnere – på tværs af generationer.

Med denne sorte blondebody leverer Sabrina Carpenter langt mere end blot en cameo i en musikvideo. Hun laver et sandt statement: en kunstner, der ved, hvordan man ærer sine forgængere, samtidig med at hun opbygger sin egen visuelle identitet. Og som beviser, at man kan være fuldt ud moderne, samtidig med at man fortæller historien om dem, der banede vejen.

