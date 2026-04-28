Denne læderkjole båret af skuespillerinden Kerry Washington skjuler en uventet detalje

Den amerikanske skuespillerinde, producer og instruktør Kerry Washington viste et af sine mest slående looks ved Apple TVs FYC-begivenhed i forbindelse med sin serie "Imperfect Women" den 25. april 2026 i Californien. Blomsterdetaljen vakte bestemt opmærksomhed.

Hvide blomster, der syntes at svæve

Kerry Washington valgte en lang kjole fra Erdems efterår/vinter 2026-kollektion, lavet af struktureret, rynket sort læder. Det var kontrasten mellem læderet og de hvide blomsterapplikationer, der straks fangede øjet. Disse tredimensionelle elementer, tilsyneladende løsrevet fra kjolen, tilføjede en romantisk og næsten surrealistisk dimension til et materiale, der normalt forbindes med edginess. En kraftig sort choker fuldendte ensemblet, også pyntet med en hvid blomst på siden – hvilket forlængede kjolens motiv til accessories.

For at undgå at overdøve det overordnede look valgte Kerry Washington en rosenrød makeup med smoky eyes og håret sat tilbage i en elegant, lav knold. En præcis balance mellem sofistikering og intensitet, tro mod skuespillerindens signaturstil på den røde løber.

"Uperfekte kvinder", serien der optager hende hele foråret

"Imperfect Women" følger konsekvenserne af en velhavende kvindes mord og de mørke hemmeligheder, hendes venner afslører om hendes liv. Serien har den amerikanske skuespillerinde Kerry Washington, den amerikanske skuespillerinde Kate Mara, den britisk-amerikanske skuespillerinde Elisabeth Moss og den svensk-amerikanske skuespiller Joel Kinnaman i hovedrollerne. Kerry Washington spiller Eleanor, en moralsk tvetydig karakter – og hun har tydeligvis valgt at udvide denne kompleksitet til sine garderobevalg til reklamebegivenheder.

En skuespillerinde, der forvandler enhver reklame til et modeøjeblik

Siden starten af reklamekampagnen for serien "Imperfect Women" har Kerry Washington vist en række slående looks frem: for første gang en Zuhair Murad-silhuet i blonder, bygget op omkring et boudoir-inspireret korset og vide bukser udelukkende i sort blonde, og nu denne Erdem-kjole med dens dinglende blomster. To forskellige verdener, den samme mestring af kontrast.

Med denne optræden bekræfter Kerry Washington endnu engang sin upåklagelige sans for stil og sin evne til at forvandle ethvert reklameoptræden til et modeøjeblik. Én ting er sikkert: "Imperfect Women"-turnéen vil fortsætte med at inspirere os.