Som 57-årig gjorde Jennifer Aniston et slående indtryk i en grøn kjole i Los Angeles.

Anaëlle G.
@jenniferaniston / Instagram

Den amerikanske skuespillerinde, instruktør og producer Jennifer Aniston minder os om, at en vellykket offentlig optræden ikke måles i antallet af scener, men i den perfekte stil. Hun havde for nylig sin første store offentlige optræden i flere måneder ved en visning af den amerikanske tv-serie "The Morning Show" i Los Angeles. Og hendes look udløste hurtigt en byge af kommentarer.

En mørkegrøn, tætsiddende kjole

På den røde løber ved denne private visning optrådte Jennifer Aniston i en lang, mørkegrøn kjole, perfekt skåret og tilpasset hendes figur. Det ærmeløse stykke havde en simpel, lige halsudskæring og en talje fremhævet af et integreret bælte – typisk for de grafiske snit, skuespillerinden har foretrukket de seneste par sæsoner. Den valgte nuance, en dyb, næsten grangrøn, passede perfekt til skuespillerindens karamelfarvede hår og fremhævede diskret hendes solkyssede teint.

Hvad angår accessories, valgte Jennifer Aniston en minimalistisk, men struktureret tilgang: et par pumps med åben tå og en stak fine armbånd på håndleddet. Hendes karakteristiske frisure var en sideskilning, en blød føntørring og highlights omkring ansigtet.

Reese Witherspoon, mangeårig partner

Til denne optræden var Jennifer Aniston ikke alene. Ved siden af hende poserede den amerikanske skuespillerinde, producer og forretningskvinde Reese Witherspoon for fotografer i et lige så elegant look: en sort blazer med dyb halsudskæring og en matchende nederdel, suppleret af fine hoop-øreringe, spidse pumps og en frisure med sideskilning. En koordineret duo uden nogen åbenlys planlægning – et bevis på et langvarigt venskab.

Et venskab født på settet til "Venner"

Deres venskab begyndte i 2000 på settet til tv-serien "Venner", hvor Reese Witherspoon, dengang 23 år gammel, spillede Rachel Greens søster. På det tidspunkt var den unge skuespillerinde lige blevet mor og ammede sin datter Ava mellem optagelserne. Det var der, at Jennifer Aniston bød hende velkommen med en venlighed, hun stadig husker.

Sidste forår, i anledning af Reese Witherspoons 50-års fødselsdag, gav Jennifer Aniston hende en særlig rørende hyldest på sine sociale medier: "Hun er 50 og stadig mit yndlingslille fyrværkeri. Min søster, min partner og mit hjerte i 30 år."

En optræden, der markerer en offentlig tilbagevenden

Denne visning i Los Angeles markerer faktisk Jennifer Anistons første store offentlige begivenhed siden november sidste år. Denne diskretion gør hendes optræden endnu mere værdifuld – og tjener som en påmindelse om, at i en billedmættet tidsalder er knaphed nogle gange den mest effektive strategi.

I denne mørkegrønne kjole fremstår Jennifer Aniston elegant og perfekt afbalanceret, hvilket bekræfter sin status som en af de mest genkendelige skikkelser i amerikansk film.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
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