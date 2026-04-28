"Unfiltered": Sangerinden Kesha overrasker med billeder, der er lige så naturlige, som de er dristige

Den 24. april 2026 fejrede den amerikanske sangerinde Kesha ikke Jordens Dag med en tale eller et politisk hashtag. Hun gjorde det på sin egen måde: i havet, uden tøj eller makeup, med et par ord skrevet med lyserødt på sine billeder. Og det udløste straks en reaktion.

En ufiltreret fotodump til "Jordens Dag"

Kesha postede en karrusel af billeder på Instagram med teksten "#JordensDag er hver dag". På et billede ses hun bagfra i bølgerne med det våde hår i naturlige bølger. På et andet billede, hvor hun ligger med ansigtet nedad på sandet, afslører hun sin gyldne hud og fregner, mens den ene hånd holder en funklende sten og et par guldvedhæng. Der er ingen synlige filtre.

"Filosofiske" refleksioner

Det, der tiltrak sig lige så meget opmærksomhed som billederne selv, var billedteksterne. "Moder Natur er den guddommelige feminine," skrev hun til det første billede. På et tredje billede, halvt nedsænket i bølger med to lyserøde hjerte-emojis placeret oven på sig, spekulerede hun: "Har nogen nogensinde tænkt på, at vi måske er rumvæsnerne?" Til sidst, mens hun holdt et par småsten i hånden, konkluderede hun humoristisk: "Den mest jordnære popstjerne, disse klipper nogensinde har set."

En kunstner i fuld renæssance

Dette indlæg kommer et par uger før lanceringen af Keshas "Freedom Tour", som begynder den 30. maj 2026 og løber indtil den 30. august i Nordamerika og Europa. Et øjeblik med pause og genoptagelse af det, der virkelig betyder noget, inden flere måneders intens sceneaktivitet.

Disse billeder er en del af en bredere tendens med Keshas bemærkelsesværdige tilbagevenden til rampelyset i de seneste måneder. I februar 2026 gjorde hun sin første Grammy Awards-optræden i otte år, hvor hun gik barfodet på den røde løber i en lang, hvid, fjerklædt kjole med iriserende, næsten æterisk makeup. Et par uger tidligere havde hun vakt opsigt i en sølvmetallisk mesh-minikjole ved MusiCares-gallaen. To meget forskellige looks fra fotodumpen den 24. april – men begge formidler det samme budskab: en kunstner, der generobrer sit image på sin egen unikke måde.

"Det guddommelige feminine" som et ledende princip

Det er ikke første gang, at Kesha offentligt har hævdet en dyb forbindelse med naturen og en form for personlig spiritualitet. Udtrykket "guddommelig feminin", som hun brugte, giver genlyd i hele hendes nylige kunstneriske karriere, præget af et ønske om frihed og autenticitet efter årevis med juridiske og personlige kampe.

Hvor andre fejrer Jordens Dag med politiske udtalelser, legemliggjorde Kesha det bogstaveligt – ved at fordybe sig i det, uden kunstgreb. En simpel gestus, men en der siger meget om, hvem hun er blevet.

