"I overgangsalderen bliver vi sat på sidelinjen": Den 54-årige skuespillerinde Amanda Peet deler sin oplevelse

Den amerikanske skuespillerinde Amanda Peet sætter ord på en virkelighed, som mange kvinder deler: i overgangsalderen bliver de "mindre attraktive" og "mindre synlige" i historier, på arbejdet og endda på skærmen. I serien "Your Friends & Neighbors" legemliggør hun denne oplevelse ved at spille Mel Cooper, en terapeut, der går igennem perimenopausen.

En "katartisk" rolle i serien "Sande naboer, falske venner"

I serien spiller Amanda Peet Mel, en halvtredsårig kvinde, der ikke reduceres til blot et "sentimentalt medvirkende" eller henvises til rollen som "nyttig mor". Scenerne fra perimenopausen behandles åbent og omfatter hedeture, humørsvingninger, søvnforstyrrelser og vedvarende lyster. Skuespillerinden forklarer i flere interviews, at det at spille denne karakter var "katartisk" for hende: hun oplever selv overgangsalderen og mener, det er vigtigt, at denne fase ikke behandles som en afslutning eller en skændsel.

Scenerne med overgangsalderen i "Your Friends & Neighbors" er sjove, ufiltrerede og til tider meget realistiske, hvilket forklarer, hvorfor de giver genklang hos et kvindeligt publikum, der ofte overses i fortællinger om midtlivsfasen. Ved at vælge at adressere hedeture, irritabilitet og overgange i familierelationer giver serien denne fase af livet sin retmæssige plads. Amanda Peet bliver således en stemme for en ofte tavs alder, en der ikke længere ønsker at blive sat til side.

"Kvinder bliver sat på sidelinjen i overgangsalderen"

I et interview med People magazine diskuterede Amanda Peet ældre kvinders plads i underholdningsbranchen og samfundet. Hun udtalte, at kvinder over en vis alder i lang tid blev gjort "usynlige, aseksuelle, sat til side", som om resten af deres liv efter overgangsalderen var reduceret til at vente i kulissen. For hende er det derfor vigtigt, at karakterer som Mel i "Your Friends & Neighbors" viser, at alder ikke er lig med glemsel: en kvinde kan være træt, opleve hormonelle udsving og stadig forblive aktiv.

En kamp mod "aldersrelateret dysmorfi"

Amanda Peet taler også om "aldersrelateret dysmorfi": ideen om, at man mentalt sidder fast i trediverne, ofte 27, og kæmper med at acceptere, at kroppen faktisk har passeret de halvtreds år med overgangsalderen, rynker, gråt hår og spørgsmål om identitet. Hun fremhæver denne uoverensstemmelse mellem den virkelige krop og det indre billede, som nærer følelsen af at være "ude af synkronisering" med, hvad samfundet forventer af en såkaldt "moden" kvinde.

Et budskab om synlighed og værdighed

Gennem sit skuespil og sine offentlige udtalelser taler Amanda Peet for større synlighed af kvinder i overgangsalderen, både i film og i hverdagen. Hun understreger, at det ikke er nok at spille på skærmen: det er også vigtigt at give disse kvinder mulighed for at forblive i centrum for historier, projekter og beslutningsprocesser, uden at de bliver henvist til en sekundær rolle "efter" deres "ungdom".

Hendes vidnesbyrd minder om andre skuespillerinders vidnesbyrd som Demi Moore eller Halle Berry, der alle fordømmer den måde, kvinder bliver skubbet ud, så snart de overstiger et vist billede af ønskværdighed.

Ved at give kvinder som Amanda Peet en stemme og ved at portrættere karakterer med afsæt i overgangsalderens virkelighed, hjælper serien "Dine venner og naboer" med at ændre opfattelser. Langt fra at være en afslutning, ses denne periode som en transformation med dens udfordringer, men også dens rigdom og kompleksitet. Ved at bryde tavsheden og stereotyperne minder Amanda Peet os om, at kvinder over 50 hverken bør forsvinde eller tilpasse sig den påtvungne usynlighed.