"Jeg blev bedt om at tabe mig": Denne skuespillerinde afslører, hvad hun blev tvunget til at gøre for at spille en kultrolle

Extrait de la série « La Petite Maison dans la prairie » (Little House on the Prairie)

Den amerikanske skuespillerinde Pamela Roylance delte for nylig en mindeværdig oplevelse i forbindelse med sin audition til kultserien "Det lille hus på prærien". Som gæst i en podcast, der var vært af Patrick Labyorteaux , selv en tidligere skuespiller i serien, diskuterede hun de fysiske forventninger, hun stod over for, da hun gik til audition til rollen som Sarah Carter.

Et vidnesbyrd om skønhedsstandarder i Hollywood

Ifølge Pamela Roylances vidneudsagn blev hun opfordret til at tabe sig for bedre at passe ind i karakterens æstetik. Hun forklarer, at hun fik at vide: "Du er talentfuld, og jeg vil have dig tilbage, men du er lidt for stor til prærien. Du skal være lidt tyndere." På det tidspunkt arbejdede Pamela Roylance deltid på en chokoladefabrik, mens hun forfulgte sin skuespillerkarriere i håb om at få en stor rolle. Hun forklarer, at udsigten til at deltage i denne serie repræsenterede en betydelig mulighed for hendes professionelle udvikling.

En afgørende rolle i en ikonisk serie

"Det lille hus på prærien", der blev sendt mellem 1974 og 1983, er fortsat en af de mest populære serier på amerikansk tv. Inspireret af Laura Ingalls Wilders romaner følger serien livet for en familie, der bor i Midtvesten i det 19. århundrede. Pamela Roylance sluttede sig til rollebesætningen i den niende sæson, hvor hun spillede Sarah Carter, en karakter, der blev introduceret i seriens sidste faser.

Skuespillerinden forklarede, at hun i sidste ende indvilligede i at ændre visse aspekter af sit udseende for at øge sine chancer for at få rollen. Hun understregede vigtigheden af denne mulighed, som hun betragtede som et vigtigt karrieremål. Skaberen og skuespilleren Michael Landon, en central figur i programmet, skulle angiveligt derefter have støttet hendes deltagelse i projektet.

En refleksion over industriens krav

Pamela Roylances vidneudsagn kaster lys over de længe eksisterende æstetiske standarder i underholdningsbranchen, især for kvinder. I dag fortsætter disse problemstillinger med at give næring til diskussioner om repræsentationen af kroppe på skærmen og udviklingen af holdninger i den audiovisuelle sektor. Mange offentlige personer taler nu mere frit om deres oplevelser, hvilket bidrager til en bredere refleksion over mangfoldighed og inklusion i branchen.

Når hun ser tilbage, betragter Pamela Roylance denne periode som et afgørende øjeblik i sin karriere. Hendes rolle i "Det lille hus på prærien" gav hende mulighed for at deltage i et nu ikonisk værk, samtidig med at hun illustrerede de til tider krævende realiteter i den kunstneriske verden. Denne beretning tjener som en påmindelse om branchens gradvise forandringer, hvor repræsentationsstandarder er under stigende grad af opmærksomhed.

Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
