Amal Clooney ændrer radikalt sin stil, og det går ikke ubemærket hen.

Den libanesisk-fransk-britiske advokat – hustru til den amerikanske skuespiller George Clooney – Amal Clooney har altid indbegrebet klassisk elegance på den røde løber: lange kjoler, upåklagelige snit, flagrende hår og en raffineret, underspillet stil. Den 27. april 2026 besluttede hun at overraske alle ved at bryde med dette tidløse image.

Chaplin-prisgallaen, en aften til hyldest til George

Den 51. Chaplin Award-galla blev afholdt i Alice Tully Hall i New Yorks Lincoln Center – den største årlige filmbegivenhed i Lincoln Center, der hvert år hylder betydelige bidrag til filmverdenen. Den amerikanske skuespiller George Clooney var modtageren i 2026. På den røde løber fortalte han People , at det var "vanvittigt" og "lidt pinligt" at modtage prisen – men også "sjovt". Da han blev spurgt om sine forberedelser, jokede han: "Man forbereder sig ikke – man drikker."

Den lilla Balenciaga minikjole, der bryder med alt

Amal Clooneys sædvanlige signaturlook på den røde løber er den gulvlange kjole, så dette look repræsenterede et sandt afbræk. Til den 51. Chaplin Award-galla bar hun en dyb lilla minikjole fra Balenciagas forårskollektion 2026, designet af Pier Paolo Piccioli. Den off-shoulder-top var konstrueret med et kappelignende drapering inspireret af tulipanen. Den kortere, mere tætsiddende nederdel blev afsluttet med et stofpanel bagpå, der forstærkede den lagdelte, voluminøse effekt.

Amal Clooney fuldendte sit outfit med guldfarvede pumps med spids snude og en guldfarvet clutch fra Begüm Khan. Som smykker valgte hun Cartier: Panthère de Cartier-øreringe med leopardmotiv og smaragdgrønne øjne, et Clash de Cartier-armbånd og en Indomptables-ring formet som et juvelbesat dyr.

En knold og nye lyse striber, en total forvandling

"Forandringen" stoppede ikke ved kjolen. Amal er kendt for sit lange, skinnende hår, men hendes hårstylist Dimitris Giannetos – som for nylig havde blødgjort sin farve med lysere highlights – valgte en sjælden, fyldig hestehale, hvilket bidrog til følelsen af en frisk retning. Disse nye lokker blev døbt "La Panthère highlights" af stylisten, der beskrev dem som "dristige, men ubesværede og meget elegante".

Et blik der splitter online

Reaktionen fra pressen og internetbrugerne var umiddelbar – og blandet. Nogle roste dristigheden i dette brud med hendes sædvanlige stil, mens andre beklagede fraværet af den "klassiske sofistikering", der normalt gør Amal Clooney til en af de bedst klædte personer i verden.

Denne type debat er primært en påmindelse om, hvordan kvinders udseende fortsat bliver gransket, kommenteret og bedømt overdrevent. Hverken deres kroppe eller deres tøjvalg bør være genstand for konstant offentlig evaluering. Og frem for alt er "modernitet" eller "dristighed" ikke uforenelige med elegance: Amal Clooney iført en kort kjole gør hende ikke mindre elegant. Stil måles ikke ud fra længden af en kant eller ud fra overholdelse af rigide regler.

En lilla minikjole, en chignon, smykker med leopardprint – Amal Clooney var ikke en, der overraskede. Men ved den 51. Chaplin Award Galla gjorde hun det. Uanset om du kan lide forandringen eller ej, beviser den én ting: selv efter år med røde løbere er hun stadig i stand til at skabe røre.