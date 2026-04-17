Kylie Jenners bedste veninde genopliver crop top-trenden med en vintage-version

Under den californiske sol skaber Anastasia Karanikolaou overskrifter. Influenceren, en nær veninde af Kylie Jenner, tryllebandt for nylig sine følgere med et outfit, der genopfinder den klassiske crop top med et retro-look.

Et vintage-look, der vinder over de sociale medier

På Instagram ses Anastasia Karanikolaou iført en hvid crop top med et design inspireret af vintage amerikansk æstetik. Den minimalistiske top har et legende twist på et ikonisk logo, der minder om 90'ernes "rebelske og afslappede" vibe. Kombineret med en sort nederdel og et par underspillede accessories er dette look en ode til stilfuld enkelhed og selvtillid.

Stildetaljer: minimalisme og selvsikkerhed

Til denne solrige udflugt valgte den unge kvinde tydeligvis et naturligt og poleret look. Hendes hår, let strøget bagover fortil, indrammede delikat hendes ansigt, mens bløde krøller faldt frit ned bagtil og tilføjede bevægelse og et strejf af afslappet stil. Solbriller, der var placeret på hendes hoved som et pandebånd, forstærkede dette praktiske, men trendy look.

Når det kom til accessories, overlod hun intet til tilfældighederne: sølvarmbånd, der fangede det lette, lagdelte halskæder, der legede med længder og teksturer, og statement-smykker, der tilføjede et dristigt touch til det overordnede look. Harmonien mellem enkelhed og indviklede detaljer skabte et sommerligt look, både elegant og ubesværet, perfekt tilpasset den lyse dagstemning.

Med dette look bekræfter Anastasia Karanikolaou sin rolle som modeinfluencer. Ved at genoplive vintage crop tops legemliggør hun denne trend, hvor retrostil og moderne selvtillid mødes. Hendes nylige optræden på Coachella-festivalen sammen med Kylie Jenner har kun forstærket hendes image som et fremadstormende ikon for den nye modegeneration.