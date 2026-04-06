"Stiff person syndrome": Hvilken sygdom lider sangerinden Céline Dion af?

Léa Michel
@celinedion/Instagram

Efter flere år præget af helbredsproblemer har Céline Dion annonceret sin tilbagevenden til scenen til efteråret. Sangerinden fra Quebec skal efter planen optræde i Paris La Défense Arena til en serie på ti koncerter mellem 12. september og 14. oktober. Dette længe ventede comeback kommer, da kunstneren lider af stivpersonssyndrom, en sjælden neurologisk lidelse, der alvorligt påvirker mobiliteten og evnen til at optræde på scenen. Meddelelsen, der blev fremsat den 30. marts, hendes fødselsdag, fik betydelig medieopmærksomhed og bidrog til at øge bevidstheden om denne stadig relativt ukendte tilstand.

En sjælden neurologisk sygdom

Stiff-person syndrom, også kendt som Moersch-Woltman syndrom, er en lidelse, der påvirker centralnervesystemet. Det forårsager progressiv muskelstivhed og smertefulde spasmer, der kan opstå uforudsigeligt.

Denne tilstand er fortsat sjælden. Skøn varierer, men det menes kun at ramme nogle få personer ud af titusindvis eller hundredtusindvis. Den rammer kvinder oftere og optræder hyppigst i voksenalderen, generelt mellem 30 og 50 år.

Syndromets oprindelse er ikke fuldt ud identificeret. Forskere foretrækker hypotesen om en autoimmun sygdom, hvor immunsystemet fejlagtigt angriber bestemte celler i kroppen og forstyrrer den normale muskelfunktion.

Symptomer, der komplicerer dagligdagen

Hovedsymptomet er progressiv muskelstivhed, især i overkrop og lemmer. Denne stivhed kan gøre bevægelse vanskeligere og påvirke uafhængigheden.

Patienter kan også opleve pludselige, smertefulde muskelspasmer. Disse sammentrækninger kan udløses af forskellige faktorer, såsom uventede lyde, fysisk kontakt eller intense følelser. I de mest alvorlige tilfælde kan tilstanden betydeligt begrænse evnen til at gå eller udføre visse daglige opgaver.

Progressionen varierer fra person til person. Nogle patienter bevarer relativ mobilitet, mens andre oplever en progressiv forværring af symptomerne.

En uhelbredelig sygdom, men der findes behandlinger til at lindre symptomerne.

Der findes ingen kur mod stivhedssyndrom. Imidlertid kan passende behandling reducere symptomernes sværhedsgrad og forbedre livskvaliteten.

Behandling involverer typisk medicin til at reducere muskelspasmer. Supplerende tilgange, såsom fysioterapi eller tilpasset fysisk aktivitet, kan også hjælpe med at opretholde mobiliteten. Tidlig diagnose giver ofte mulighed for bedre håndtering af tilstanden og kan begrænse dens indvirkning på dagligdagen.

Stiff-person syndrom er en sjælden neurologisk lidelse, der kan påvirke mobilitet og uafhængighed betydeligt. Meddelelsen om Céline Dions tilbagevenden til scenen i Paris har bragt denne stadig lidet kendte tilstand i rampelyset. Trods manglen på en kur kan passende behandling bedre håndtere symptomerne og bevare patienternes livskvalitet.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
Denne basketballspiller deler sine naturlige feriebilleder ved vandet.
Article suivant
Entre boucles cuivrées et « coupe pixie », Kylie Jenner signe un look vintage remarqué

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

