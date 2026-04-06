Mellem kobberfarvede krøller og en pixie-frisure har Kylie Jenner et slående vintage-look

@kyliejenner / Instagram

Kylie Jenner vakte opsigt med en dramatisk hårtransformation med kobberfarvede krøller og en moderne version af pixie-klipningen. Denne stilændring var en del af et fotoshoot til nummer 23 af Puss Puss Magazine , hvor iværksætteren omfavnede en vintage-inspireret æstetik.

Kylie Jenner er vant til at eksperimentere med forskellige hårfarver og -længder og tilbyder her en retrofortolkning, der blander teksturerede looks og dristige nuancer.

Kobberkrøller med en udpræget retrostil

Hovedlooket drejer sig om en kobberfarvet paryk med blanke krøller, der tilføjer en lysende dimension til den samlede effekt. Denne varme nuance står i kontrast til de mere neutrale paletter fra fotosessionen og skaber en slående visuel effekt. Makeuppen fuldender denne transformation med en intens smoky eyeliner og en dristig eyelinerlinje, der forstærker stylingens vintage-inspiration. Den samlede effekt fremkalder visse æstetiske referencer fra det tidlige 20. århundrede, genoptaget med en moderne tilgang.

Dette frisurevalg fremhæver ønsket om at lege med klassiske koder, samtidig med at det bevarer en moderne signatur.

En pixie-frisure genoptaget med et strejf af farve

På andre billeder fra shootet har Kylie Jenner en meget kort pixie-klipning fremhævet med lyserøde highlights. Denne variation tilføjer en ekstra dimension til fotoserien og illustrerer den mangfoldighed af udforskede stilarter. Pixie-klipningen, der ofte forbindes med et dristigt look, står i kontrast til de mere voluminøse kobberkrøller. Denne kontrast er med til at forstærke shootets visuelle identitet.

Accessories og silhuetter komplementerer denne retro-æstetik med stykker inspireret af vintagemode.

En meget omtalt hårforvandling

Internetbrugere reagerede hurtigt på billederne og roste Kylie Jenners evne til at genopfinde sig selv gennem varierede frisurer. Kommentarerne fremhævede især originaliteten af kobberfarven og den visuelle effekt af pixie-klippet.

Kendt for sine talrige skønhedsforvandlinger bekræfter iværksætteren sin interesse for stilistiske eksperimenter. Hvert nyt look tiltrækker opmærksomhed og er med til at give næring til trends.

En vintage-æstetik, der stadig er til stede i moden

Vintage-stilen fortsætter med at påvirke mange moderne kreationer. Frisurer inspireret af tidligere epoker genbruges regelmæssigt med moderne teknikker. Med denne fotosession illustrerer Kylie Jenner, hvordan retro-referencer kan tilpasses for at skabe nutidige looks. Hun tilbyder en hårtransformation, der genfortolker vintage-koder med et moderne twist.

Denne fotografering bekræfter den fortsatte interesse for retrostilarter, samtidig med at den fremhæver iværksætterens evne til at udforske forskellige visuelle identiteter.

Léa Michel
