På stranden er denne tidligere Miss Universe et hit med sit sommerlige look.

Iris Mittenaere delte en ny video på Instagram, filmet på strandene i Mauritius, og det var alt, hvad der skulle til for at vinde hendes følgere over. Den tidligere Miss France 2016 og Miss Universe 2016 optræder i en let, mønstret kjole mod en spektakulær solnedgang. "Født til at være ved havet 🏝️," skrev hun blot som tekst til opslaget sammen med hashtags #mauritius og #island. Dette sommerinternat fangede straks internettets opmærksomhed.

En printet kjole perfekt til sæsonen

Til denne ferie til Det Indiske Oceans kyst valgte Iris Mittenaere en kjole med et python-lignende dyreprint i nuancer af brunt og karamel. Dette modevalg afspejler den store "boho beach"-trend, der dominerer forår/sommer 2026-sæsonen, kendetegnet ved naturlige print, luftige stoffer og korte snit, der er lette at tage på efter en dag på stranden.

Iris valgte løst, bølget hår, let pjusket af havbrisen. Et par diskrete armbånd på håndleddet fuldendte looket. Den overordnede effekt var en af sommerlig enkelhed, perfekt i tråd med omgivelserne.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Iris Mittenaere (@irismittenaere)

En spektakulær udsigt, der forbedrer videoen

Ud over udseendet er det, der straks slår én ved opslaget, landskabet, der fungerer som baggrund for Iris Mittenaere. Videoen, der er filmet i den gyldne time, indfanger en himmel, der blander bløde skyer og gyldne refleksioner, mens havet udfolder sine bølger så langt øjet rækker. Mauritius, en førende destination i Det Indiske Ocean, tilbyder her et af sine mest ikoniske landskaber: blegt sand, fredelige brændinger og en horisont i lyserødt.

Disse naturlige omgivelser giver opslaget en næsten filmisk fornemmelse. Mange internetbrugere kommenterede på panoramaets skønhed lige så meget som på Iris Mittenaere selv, nogle kaldte det endda et "postkort"-øjeblik. En simpel, men bemærkelsesværdigt effektiv komposition, der øjeblikkeligt transporterer hendes følgere til en feriestemning.

Fansene blev overbevist af posten

Under rullen (Instagram-video) mangedobles reaktionerne. Kommentarer strømmer ind, der roser både udseendet og den tilbudte oplevelse: "Du er storslået" , "Sikke en udsigt" , "Vi drømmer om at tage afsted med dig" , "En drømmesolnedgang" ... En bølge af entusiasme, der bekræfter Iris Mittenaeres plads i den franske offentligheds hjerter, næsten ti år efter hendes kroning.

Iris Mittenaere er blevet en essentiel figur i det franske medielandskab – mellem tv-vært, iværksætterprojekter og velgørenhed – og beviser indlæg efter indlæg, at hun ved, hvordan man dyrker en enkel og varm forbindelse med sit lokalsamfund.

Med denne reel filmet i Mauritius har Iris Mittenaere skabt et af sine mest populære opslag i sæsonen. Med sin lette printede kjole, gyldne atmosfære og enkle budskab om sin kærlighed til havet tilbyder hun sine følgere en velkommen pause. Og endnu engang er hun et hit på de sociale medier.