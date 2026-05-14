Som 68-årig vakte Sharon Stone furore i et "ultra-elegant" hvidt jakkesæt.

Den amerikanske skuespillerinde og filmproducer Sharon Stone havde for nylig en slående optræden ved TCM Classic Film Festival, der blev afholdt på Egyptian Theatre i Los Angeles. Hun valgte et hvidt jakkesæt kombineret med en ny frisure, der bestemt vakte opsigt. Kommentarer til opslag med hendes udseende roste hendes "ultra-elegante" look.

Et hvidt jakkesæt, professionelt skræddersyet ned til mindste detalje

Til sin optræden på TCM Classic Film Festival valgte Sharon Stone et helt hvidt jakkesæt i to dele. Hovedplagget: en struktureret blazer prydet med skildpaddeskjoldsknapper, båret åben over en matchende tanktop, parret med perfekt skræddersyede bukser med lige ben. En enkel, men arkitektonisk silhuet, der understregede præcis skrædderi frem for prangende detaljer.

Til sine fødder valgte skuespillerinden Gucci Horsebit loafers i laklæder, en signaturstil fra det italienske modehus. Som smykker valgte hun en simpel armbåndskæde med guldkæde og en matchende ring – et minimalistisk valg, der understregede lookets rene linjer. Hendes makeup, der var helt transparent, havde en lysende teint, et strejf af rosenrød blush og en naturlig læbetone. Dette sæt beviser, at Sharon Stone er et af Hollywoods ikoner for tidløs elegance.

En tilbagevenden til langt hår

Selvom hendes outfit bestemt gjorde indtryk, var det Sharon Stones frisure, der udløste den mest udbredte reaktion. Siden 1998 var skuespillerinden blevet synonym med sine korte frisurer – pixie-frisurer og elegante bobs. Denne gang vakte hun furore med gyldenblondt hår, der indrammer ansigtet og en blød, flagrende blowout.

Tina Farey, redaktionschef hos Rush, analyserede dette nye look: "Sharon Stone har droppet sin firkantede lob til fordel for en stil, der minder om hendes 90'er-look. Skuespillerinden kombinerede sin fyldige blowout med en smuk kashmirblond, en let at vedligeholde, varm nuance. Denne farve harmonerer perfekt med en naturligt lys base, mens tilføjelsen af beige, karamel og honningfarvede highlights giver dybde og dimension." En omhyggeligt udformet transformation, der stemmer overens med denne sæsons nøgletrend: "c-krøllen", en krølle af hår, der er vendt indad og efterligner bogstavet C.

Elegance har ingen aldersgrænse.

På sociale medier strømmede reaktionerne ind under opslagene om hendes udseende. Mange roste hendes valg af et hvidt jakkesæt og det moderne look. "Ultra elegant," var en af kommentarerne fra internetbrugere, der overøste Sharon Stone med ros for hendes outfit.

Ud over stil sender denne optræden et stærkt budskab. Ligesom den amerikanske skuespillerinde og model Brooke Shields, eller den amerikanske skuespillerinde Kelly Rutherford før hende, er Sharon Stone en af de kvinder, der nægter at forsvinde i glemsel efter en vis alder. Ved at omfavne stærke modekoder – rent skrædderi, en arkitektonisk silhuet, en ny frisure – minder hun os om, at elegance og risikovillighed ikke er forbeholdt de "yngre generationer". Dette budskab giver særligt genlyd i en branche, der stadig er hurtig til at henvise såkaldte modne kvinder til sidelinjen.

Med sit hvide jakkesæt og nye lange hår skabte Sharon Stone således et af de mest omtalte looks på TCM Classic Film Festival 2026. Et udseende, der bekræfter, hvis yderligere bevis skulle være nødvendige, at skuespillerinden er fri for aldersrelaterede begrænsninger.

Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
