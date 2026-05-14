Skuespillerinden Lisa Kudrow advarer om en AI-risiko, der bekymrer Hollywood

I et interview med The Hollywood Reporter i maj 2026 udtalte den amerikanske skuespillerinde, producer og manuskriptforfatter Lisa Kudrow sig stærkt om kunstig intelligens. Hun er kendt verden over for sin rolle som Phoebe Buffay i "Venner" og udtrykte sin bekymring over den stigende brug af generativ AI i film- og tv-industrien. Hendes kommentarer bidrager til det stigende antal stemmer fra skuespillere, der er alarmeret over den stigende tilstedeværelse af denne teknologi i Hollywood.

En afmålt, men bestemt udtalelse

Da Lisa Kudrow blev spurgt om sine bekymringer vedrørende brugen af sit digitale billede, lagde hun ikke fingrene imellem. "Ja, det skræmmer mig. Jeg ved det ikke, AI er et værktøj, men generativ AI-teknologi er meget anderledes end folk, der bare nyder at skabe fan art eller fanfiction," udtalte skuespillerinden. Hun fortsatte med en vigtig nuance: "Problemet er, når de kan tjene penge på det og skabe noget, der kan bruges, som de vil. Eller når studier beslutter sig for at bruge dit billede, som de finder passende."

Og angående den posthum brug af en skuespillers billede tilføjede han: "Men de har brug for boets tilladelse, hvis nogen dør. Det bekymrer mig. Det gør det virkelig." Dette er et særligt relevant problem nu, hvor flere skuespilleres billeder er blevet brugt uden deres samtykke i svigagtige AI-genererede reklamer.

En tredje sæson af "The Comeback" afspejler debatten

Denne holdning er ikke tilfældig. Den falder direkte inden for rammerne af den tredje og sidste sæson af "The Comeback", kultserien på HBO, som Lisa Kudrow skabte sammen med den amerikanske forfatter, instruktør og producer Michael Patrick King. Denne sidste sæson, der har været sendt siden 22. marts 2026, har hendes karakter, Valerie Cherish, i fokus, nu stjernen i en ny sitcom ... udelukkende skrevet af AI.

"Da vi lavede det allerførste 'Comeback' for 20 år siden, handlede det om truslen fra reality-tv; næste gang handlede det om streaming; og denne gang er det AI," forklarede Michael Patrick King til TheWrap. For Lisa Kudrow fungerer denne sæson som et spejl af den aktuelle debat: "Der kommer til at være mange rettelser. Brugen af AI, så mange rettelser, og så får vi brug for mennesker. Det tror jeg."

En debat, der rækker ud over Hollywood

Lisa Kudrow er ikke den eneste, der er foruroliget. Under en optræden i podcasten "Armchair Expert with Dax Shepard" havde hun allerede betroet, at Robert Zemeckis' film "Here", hvor Tom Hanks og Robin Wright optræder i forskellige aldre takket være AI, havde forstærket hendes bekymringer: "Alt, hvad jeg tog med mig fra den, var: det er en anerkendelse af AI. Det er ikke, at det vil ødelægge alt, men hvad vil der være tilbage?"

Ud over Hollywood sætter skuespillerinden Lisa Kudrow spørgsmålstegn ved den samlede samfundsmæssige indvirkning af denne teknologi: "Hvilken slags arbejde vil være tilbage til mennesker? Og hvad så? Vil der være en form for basisindkomst, vil vi ikke længere skulle arbejde? Hvordan kan det være nok?" Denne refleksion afspejler andre personer i filmindustrien, såsom den amerikanske skuespillerinde, producer og instruktør Demi Moore, og den britisk-amerikanske skuespillerinde Katherine Waterston, hvor sidstnævnte anser AI for at være "skræmmende", både for Hollywood og andre sektorer.

Ved klart at udtrykke sine bekymringer bidrager Lisa Kudrow til en stor debat, der i øjeblikket fejer gennem hele underholdningsbranchen. Mellem spørgsmål om rettigheder, samtykke og professionel fremtid er AI, med hendes egne ord, blevet "et emne, der vil kræve mange rettelser".