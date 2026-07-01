Sullivan, Patrick Dempseys søn, debuterer inden for vintagemode

Fabienne Ba.
@patrickdempsey / Instagram

Som 19-årig har Sullivan Dempsey netop fået sin store debut i modeverdenen. Sønnen af den amerikanske skuespiller Patrick Dempsey poserer for en kampagne dedikeret til luksuriøs vintage, som ikke er gået ubemærket hen på de sociale medier.

En første kampagne for Morphew World

Sullivan Dempsey har fotograferet sin allerførste modekampagne for Morphew World, en genbrugsbutik med speciale i vintage-luksus. Mærket, der har etableret sig som en førende aktør inden for arkivtøj, tilbyder sine kunder varer designet af de største designere i det 20. århundrede, omhyggeligt restaureret og returneret til markedet. Denne tilgang stemmer perfekt overens med den nuværende tendens mod en mere bæredygtig og kulturarvsfokuseret luksus.

En Yves Saint Laurent-kjole fra 1980'erne

Det var på Morphew Worlds Instagram-konto, at Sullivan gjorde sin første offentlige optræden som model. Mærket postede et billede, hvor teenageren poserer i en Yves Saint Laurent-kjole fra 1980'erne. Denne eksponering placerer Sullivan øjeblikkeligt i den store tradition for couture-modelarbejde, under det vågne øje af et af verdens fineste modearkiver.

Et andet kig af Issey Miyake

Et par uger senere delte Morphew World et nyt billede af Sullivan, denne gang i en helt anden setting. Teenageren optræder i et helt sort ensemble af Issey Miyake, også fra 1980'erne. Den japanske designer ser et af sine arkivstykker bragt tilbage i rampelyset med et nyt perspektiv. Det er en demonstration af Sullivans stilistiske alsidighed, der er i stand til at legemliggøre både parisisk glam couture og japansk intellektuel minimalisme.

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Et opslag delt af Morphew NYC (@morphew_nyc)

Et symbolsk skridt efter afslutningen af gymnasiet

Lanceringen af denne modelkarriere kommer et år efter en betydningsfuld milepæl i Sullivans liv. I maj 2025 dimitterede tvillingerne Darby og Sullivan fra Crossroads School for Arts & Sciences, en prestigefyldt institution beliggende i Santa Monica, Californien. "Så stolte af jer børn, og spændt på at se, hvor det næste kapitel i jeres liv fører jer hen!" skrev Patrick Dempsey på Instagram dengang.

Med sine to første fotoshoots for et vintage-luksusmærke har Sullivan Dempsey gjort en bemærkelsesværdig entré i modeverdenen. Som 19-årig følger han en vej, der både er familiær og resolut personlig, og vælger couture-arven til sin debut.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
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