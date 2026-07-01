Sangerinden Bebe Rexha minder os om, at selvtillid ikke har nogen størrelse

Kunstneren bag berusende hits som "I'm Good (Blue)" og "Meant to Be", Bebe Rexha, er den talentfulde komponist af adskillige popsange. Hun bruger sin stemme til at fortrylle vores ører og få vores hovedtelefoner til at vibrere, men også til at prædike selvtillid og sprede budskaber om selvkærlighed. Som en begavet kunstner er hun også den bedste ambassadør for selvtillid.

En kunstner, der nægter at lade andre definere hendes krop

Med sin øjeblikkeligt genkendelige stemme, iørefaldende melodier, smittende rytmer og smittende omkvæd, tryllebinder Bebe Rexha vores ører. Den albanskfødte sangerinde, der for nylig udgav albummet "Dirty Blonde", som hun er særligt stolt af, er næsten helt sikkert allerede landet i dine tommelfingre eller på din playliste. Hendes sang "New Religion" er også at finde på adskillige aktuelle playlister.

Kunstneren med det ulmende blik, der forbliver tro mod sin år 2000-stil og har gjort leopardtrykket til en visuel signatur, besidder en stærk vokal og æstetisk identitet. Mens hendes talent ligger i hendes stemme, fokuserer offentligheden ofte på resten af hendes anatomi. Denne kollektive granskning er ret almindelig for kvinder i offentlighedens søgelys, især når sangerne afviger fra standardstørrelse 6 .

Under sin optræden ved American Music Awards led Bebe Rexha samme skæbne som sin kunstnerkollega Nelly Furtado og blev kritiseret for sin vægt af tilskuere, der stadig klamrer sig til et skønhedsideal. Online sammenlignede internetbrugere ældre billeder af sangerinden med billeder fra hendes optræden ved musikbegivenheden, hvor hun bar et ebenholtskorset og en gotisk nederdel. De begyndte alle at granske hver en centimeter, hun havde fået under dette ikoniske outfit.

Og sangerinden, der har nok af et spejl til at se det selv, har ikke valgt at ignorere det. "Jeg ved, at jeg har taget på i vægt. Jeg er bare træt af, at folk taler om det. NÆSTE!" skrev Bebe Rexha i en besked på X (tidligere Twitter). Langt fra at være et irriteret udbrud af træthed er det en tankegang. Det er ikke op til hende at tabe et par centimeter; det er op til verden at udvide sin snæversynethed.

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Hans lektie: Døm aldrig et legeme uden at kende dets historie

Bag billedet gemmer sig først og fremmest et levende væsen, der til tider har kæmpet en ubarmhjertig kamp mod spiseforstyrrelser, der har udholdt uudholdelig kritik i skolen, der har fældet tårer på grund af usikkerhed , og som den ene dag har ønsket, at hun kunne bytte sin krop ud med en anden. Bebe Rexha lider på sin side af en velkendt kvindelig lidelse: PCOS. Allerede i 2023 delte sangerinden, der bruger sin stemme som en megafon i demonstrationer, denne diagnose offentligt i håb om at sætte en stopper for dommen over sin kropsform.

"Vægtudsving er uundgåelige, det er livet, og man ved aldrig, hvad folk går igennem. Medicin, sygdom osv.", tilføjede hun i en anden besked og fortsatte dermed denne opfordring til tolerance. Selvom Bebe Rexha forlod sit tidligere pladeselskab for at skabe musik, der er mere tro mod sig selv, uden at forsøge at tilpasse sig branchens forventninger, bryder hun også med de skønhedsstandarder, den snigende pålægger. Fordi en krop aldrig bør blive en marketingvare, men forblive en simpel detalje i sangskrivningens kunst.

En sanger, man nemt kan identificere sig med

I sine offentlige udtalelser og på sociale medier afviser Bebe Rexha samfundets forventninger og demonstrerer konsekvent sin selvrespekt. Hendes TikTok-profil er et imødekommende udstillingsvindue, endda et trygt rum. Mens andre offentlige personer kontrollerer deres image lige så strengt som deres kostvaner, har forfatteren til "In the Name of Love" ingen regler, ingen filtre.

Hun filmer sig selv foran kameraet uden makeup, mens hun pynter og pynter sig, mens hun deler et par betroelser. Hun nyder med glæde fastfood og bringer dem, der ordinerer slankekure, til tavshed. Endnu bedre, hun viser sine kurver frem til poolparties, som for at trodse kritikerne. Det er et virvar af autentisk indhold, langt fra manuskriptbaserede klichéer og omhyggeligt orkestrerede videoer. Det er en bølge af positiv energi i vores feeds mættet med perfekte, skyldfølende billeder. Bebe Rexha beviser det: hun er menneske frem for alt og søger ikke at blive et produkt af samfundets pres.

Og når medierne spørger hende om "hemmelighederne bag en sådan selvtillid", giver hun et svar, der er værdigt til den diva, hun er. "Min selvtillid kommer af, at jeg er træt af at bede om lov."