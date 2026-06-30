Sangeren Tate McRae, klædt i strandtøj, omfavner denne sæsons trendy print.

Anaëlle G.
@tatemcrae / Instagram

Den canadiske sangerinde og sangskriver Tate McRae delte et solrigt billede på Instagram, taget ved vandet i et strandoutfit, der helt sikkert vakte opsigt. Årsagen? Koprintet, et af de mest trendy mønstre i sommeren 2026. Et afslappet, sommerligt look, tro mod hendes sans for stil.

Strandsæt med koprint

Til denne afslapningsstund valgte Tate McRae et sort-hvidt todelt sæt udsmykket med det berømte ko-print. Designet, der består af en trekantet top og bund, der bindes i siderne, spillede enkelhedens kort for bedre at fremhæve det grafiske mønster.

Minimalistisk tilbehør

For at komplementere dette outfit valgte Tate McRae en underspillet elegance. Hun fokuserede på et par omhyggeligt udvalgte accessories: et par mørke solbriller, en halskæde med vedhæng og fine armbånd. Denne minimalistiske tilgang tillod ko-printet, lookets sande midtpunkt, at indtage sin plads. Et bevis på, at et dristigt mønster ofte taler for sig selv.

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Et opslag delt af Tate McRae (@tatemcrae)

Koprint, sæsonens stjerne

Dette look får folk til at vende sig, fordi det fanger fat i en af tidens største trends. Koprintet, der længe har været begrænset til western-genren, har sæson efter sæson etableret sig som et centralt motiv i sommermoden. I dag kan det findes på strandtøj, men også på kjoler, accessories og sko. Dets appel? En grafisk, retro og let at have på stil, der appellerer til et stadigt voksende publikum.

En sanger på toppen

Denne optræden kommer på et særligt succesfuldt tidspunkt for Tate McRae. Efter at være blevet berømt med sine pophits har hun etableret sig som en af de mest fremtrædende unge sangere i sin generation, med musikalske succeser og højprofilerede optrædener. På scenen og på sociale medier dyrker hun et levende og trendy image, der følges af millioner af fans verden over.

Med dette strandoutfit med koprint skaber Tate McRae et look, der er både sommerligt og trendy. Ved at adoptere et af sæsonens nøglemønstre bekræfter hun sin sans for stil og sit flair for aktuelle trends. Ikke overraskende vil dette helt sikkert glæde hendes fans, der er charmeret af dette solrige mellemspil.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
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