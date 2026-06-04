Klædt i lyserødt nyder Kylie Jenner en solrig ferie i Caribien

Den amerikanske reality-tv-stjerne, forretningskvinde og influencer Kylie Jenner startede sommeren med stil. Hun forkælede sig selv med en solrig ferie på Turks- og Caicosøerne (Caribien) for at fejre endnu et år med sit mærke, Kylie Cosmetics. En luksuriøs ferie, fuldt dokumenteret på Instagram, hvor lyserød var det ultimative.

Et syrligt lyserødt look

Stilmæssigt valgte Kylie Jenner et lyserødt strandoutfit, fanget på en spejlselfie. Senere samme dag gentog hun den samme pudderrosa farve og kombinerede den med en flæset miniskørt til en "solnedgangsmiddag", som beskrevet i billedteksten. En sommerlig palet, der er tro mod den livlige æstetik, der er et kendetegn for hendes brand og hendes offentlige optrædener.

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En villa og personlige gaver

Kylie Jenner gav også sine følgere en rundvisning i den overdådige villa, hvor gruppen boede. Hendes 8-årige datter, Stormi, indledte rundvisningen foran kameraet, inden hun viste dem rundt i de mange soveværelser. I et af dem viste Kylie Jenner et sandt arsenal af personlige gaver frem, alle i lyserødt: et broderet strandhåndklæde, en "Turks and Caicos With Kylie"-kasket, en vandflaske, et kamera, en Kylie Cosmetics-strandtaske og specialfremstillet strandtøj fra specialiserede mærker. Nok til at forvandle denne tur til et fuldgyldigt PR-stunt.

En antydning af en rejse fra 2019

Denne tur minder om en tidligere. Den var inspireret af en tur arrangeret for Kylie Skin-mærket i 2019, også til Turks- og Caicosøerne (Caribien). På det tidspunkt var flockede kokosnødder og koordinerede outfits allerede en del af pakken, med den amerikanske model Sofia Richie Grainge blandt deltagerne. Mærket delte endda et retrobillede fra den tur dengang.

Med sit lyserøde outfit, idylliske omgivelser og omhyggeligt iscenesatte fotos har Kylie Jenner skabt en ferie, der er lige så solrig, som den er strategisk. Denne tur til Caribien illustrerer endnu engang hendes evne til at beherske image og hendes marketingsans, hvor ferie og reklame smelter sammen problemfrit. Et sommerligt mellemspil, der ikke overraskende glædede hendes følgere.