Bag kritikken af Olivia Rodrigos kjole opstår en dybere debat.

At kommentere sangernes outfits i stedet for at bifalde deres vokalpræstation og værdsætte dem for deres kunstneriske kunnen er næsten blevet et overgangsritual. Pop-rock-ikonet Olivia Rodrigo var ingen undtagelse fra denne offentlige dom. Hendes babydoll-kjole, parret med seje sko, blev dissekeret ned til mindste detalje af en flok anonyme kommentatorer. Dette outfit, der kun var ment som et stilstatement, blev næsten et nationalt anliggende.

Olivia Rodrigos babydoll-kjole, en magnet for kritik

Olivia Rodrigos navn dukker hele tiden op i nyhederne. Den amerikanske sangerinde, kendt for sin eklektiske musikalske stil og meget personlige tilgang til pop-rock, skaber overskrifter, ikke for sit ubestridelige talent, men for sit seneste, tilsyneladende uskadelige, scenelook. Hendes outfit, der er tænkt som baggrund, et sekundært element i hendes optræden, er blevet et viralt diskussionsemne.

Ved Spotify Billions Club-begivenheden, der anerkender kunstnere, der har overgået en milliard streams på platformen, forblev sangerinden fra "Bad Idea Right" tro mod sin vane og udtrykte endnu engang sin unikke identitet gennem mode. Hun optrådte ved mikrofonen i en babydoll-kjole dækket af små blomster og pyntet med blonder. For at tilføje et strejf af kant til dette beskedne stykke tøj, kombineret med bloomershorts, iførte hun sig et par dristige støvler og tilføjede synlige hvide sokker under. Dette ensemble, en blanding af retro country-stil og 2000'er-rockæstetik, gik hurtigt viralt.

Online, i en slags kollektiv immunitet, udnævner internetbrugere sig regelmæssigt til modekritikere og tøver ikke med at overveje kendissers tøjvalg, som om de selv havde noget at skulle have sagt. Denne tilsyneladende uskyldige kjole, der anses for at være "for kort ", "uanstændig" eller endda direkte "infantiliserende", er blevet forvandlet til den ultimative fornærmelse, en fornærmelse mod beskedenhed, et objekt for sataniske hensigter. "Kan Olivia Rodrigo klæde sig som en normal popstjerne og holde op med at forsøge at ligne en baby?" foreslår en internetbruger på X (tidligere Twitter).

Hvad internetbrugere kritiserer ved denne kjole med dens "uskyldige stil"

Internetbrugere påpegede ikke blot et "gammeldags" design eller en "modefejl". De gik videre i deres online-diatribe og beskyldte kunstneren for at "opføre sig som en lille pige" og "seksualisere" et barns outfit. Som om babydoll-kjolen var en kæmpeversion af de dele, der var syet på porcelænsdukkernes skrøbelige hud, eller udelukkende tilhørte småbørnsgarderobe. Ifølge disse forhastede vurderinger har mode en tolerancetærskel, en grænse, der ikke bør overskrides. Mens børnebikinier, børnevenlig makeup og minishorts til små piger mødes med generel ligegyldighed, har Olivia Rodrigos babydoll-kjole udløst en irrationel kontrovers.

Det, internetbrugere sammenligner med et "pigeagtigt outfit", har faktisk en historie at fortælle. Det er hverken provokation eller et anfald af vanvid for at tiltrække opmærksomhed. Dette stykke giver mening i den kunstneriske retning på hendes seneste album, "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love", hvor Olivia Rodrigo blander riot grrrl-æstetik med vintage-koketthed.

"Jeg vil have, at alt skal være legende og afslappet," fortalte sangerinden til British Vogue om sin dresscode. Desværre tog internetbrugere dette look meget alvorligt og kastede kritik efter det som rådne tomater på en offentlig plads. De er sandsynligvis ikke klar over kjolens oprindelse, som har prydet mange silhuetter, herunder den ikoniske Jane Birkin. Babydoll-kjolen, der var et militant svar på datidens konservative mode, blev også brugt som et forstyrrende emblem af rockfigurer, herunder Courtney Love.

Et outfit, der ikke behøver nogen undskyldning eller retfærdiggørelse

I sidste ende går debatten omkring denne kjole langt ud over et simpelt spørgsmål om modesmag. Den afspejler primært denne mærkelige kollektive besættelse af at granske kvinders udseende i offentlighedens søgelys, som om hver en centimeter stof berettigede en ekspertanalyse og nødvendigvis bar på et skjult budskab. For mandlige kunstnere bliver et "vovet" outfit ofte rost som et æstetisk valg. For en kvindelig sanger bliver det hurtigt en kilde til mistanke, moralisering eller beskyldninger om bagtanker.

Olivia Rodrigo gjorde intet mere end det, alle store kunstnere gør: fortælle en historie gennem en silhuet og bære det, der afspejler den. Hendes babydoll-kjole var simpelthen en identitetsmarkør, en visuel reference, ikke en pervers parodi på barndommen. Den var simpelthen en del af en kunstnerisk kontinuitet, tro mod det univers, hun har bygget op siden sin begyndelse, et sted mellem forslået romantik, år 2000-nostalgi og rock-irreverens.

Selvom den kollektive fantasi ofte fremmaner billeder af rockstjerner iført læderjakker, revne jeans og t-shirts med slogans, er dette ikke en fast regel. Olivia Rodrigo beviser, at blidhed og raseri kan sameksistere, og det er netop det, der gør hendes karakter så fængslende. Mode bør forblive et rum for frihed, ikke et redskab til undertrykkelse eller et påskud for straf.