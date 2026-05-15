Charli D'Amelio har valgt en "dristig" minikjole i blonde

Den amerikanske social media-kendis Charli D'Amelio poster aldrig noget uden at det bliver en begivenhed. Hendes nylige Instagram-karrusel med blot teksten "her og der" blandede adskillige outfits og øjeblikke - det var en blå blonde-minikjole, der "stjal showet" fra det allerførste billede.

Den lagdelte blå minikjole, et uddrag fra opslaget

På det første billede har Charli D'Amelio en kort blå minikjole med dyb halsudskæring på. En sort taske, der bæres nær hoften, fuldender looket og tilføjer en slående farvekontrast mellem blåt og sort. Kjolen, der ligger et sted mellem blonde og en aftenkjole, illustrerer perfekt den stil, hun har udforsket de sidste par måneder. Hun har også sit hår i en elegant, høj hestehale med præcis makeup: definerede bryn, tynd eyeliner og nude læber. Et minimalistisk skønhedsvalg, der lader kjolen indtage en central plads.

Glade fans, afslørende tal

Med 50 millioner følgere på Instagram genererer hvert opslag fra Charli D'Amelio tusindvis af reaktioner inden for få minutter. Denne karrusel var ingen undtagelse – entusiastiske kommentarer, massive gemte billeder og delinger sendte hurtigt billederne fra hendes feed ud i mode- og livsstilsmiljøerne. Den unge kvinde fortsætter med at bevise, at hendes indflydelse rækker langt ud over TikTok-universet, hvor hun byggede sin karriere op.

En udviklende æstetik

Charli D'Amelio, en tidligere TikTok-stjerne, der blev berømt som 15-årig med sine dansevideoer, har gradvist opbygget en mere selvsikker modeidentitet. I de seneste måneder har hun vist en række forskellige looks, der leger med blonder, lagdeling og mættede farver – en konsekvent stilretning, der i stigende grad adskiller hende fra det "afslappede" look, der først gjorde hende berømt. Denne karrusel er det seneste eksempel.

En blå blonde minikjole, en hestehale og en billedtekst på to ord – Charli D'Amelio har endnu engang bevist, at de enkleste opslag nogle gange er de mest effektive. Hun fortsætter med at skrive sin egen definition af stil.