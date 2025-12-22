Search here...

Som 45-årig (og med tre børn) skabte Gisele Bündchen furore i en gylden kjole

@gisele/Instagram

Gisele Bündchen vakte for nylig opmærksomhed ved en festlig middag arrangeret af den brasilianske juveler Vivara i São Paulo, iført en kjole, der blandede glamour og avantgarde-stil. Den brasilianske supermodel beviste endnu engang sit mesterskab i modetrends.

"Futuristisk" kjole i tekstureret strik

Kjolen, en lang, figursyet kjole i tekstureret strik i varme jordfarver, havde en lodret udskæring fra halsen til navlen, der elegant afslørede hendes solbrune hud. Denne moderne fortolkning af den nøgne kjole, af Schiaparelli F/W25, klæbede til Gisele Bündchens krop som et andet lag hud, fremhævet af Hollywood-krøller og strålende, naturlig makeup.

Minimalistisk accessories og ikonisk clutch

Guldfarvede pumps med fine remme, underspillede smykker og en struktureret Schiaparelli-clutch fuldendte looket og fik Vivara-smykkerne til at skinne. Med håret, der faldt ned over den ene skulder, legemliggjorde Gisele Bündchen ubesværet glamour og blandede sofistikering med en selvsikker attitude.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af Gisele Bündchen (@gisele)

triumferende tilbagevenden efter barselsorlov

Gisele Bündchen, mor til Benjamin (16) og Vivian (13) fra ægteskabet med Tom Brady, og for nylig til en dreng født i februar fra forholdet med Joaquim Valente, dyrker en bevidst diskretion omkring sit privatliv. Tro mod sin filosofi deler den brasilianske supermodel ikke meget og foretrækker at holde det, der virkelig betyder noget, ude af rampelyset. "De smukkeste øjeblikke leves, deles ikke," betroede hun i et interview og gentog sin forpligtelse til et enkelt liv med rødder i nutiden.

Efter fødslen af sit andet barn har Gisele gjort et bemærkelsesværdigt comeback og udvist en sindsro og styrke, der synes tifold. Mere strålende end nogensinde før, legemliggør hun en fredfyldt femininitet og beviser, at det er muligt at kombinere moderskab, velvære og personlig genfødsel. Hendes elegante genkomst er blevet fejret af hendes fans, der ser hende som et eksempel på en fri kvinde, i harmoni med hendes valg og prioriteter.

Med dette slående udseende minder Gisele Bündchen os om, at ud over alder, roller og livsfaser er stil først og fremmest et spørgsmål om attitude. Mere end blot et look er denne gyldne kjole manifestet for et ikon, der fortsætter med at inspirere – naturligvis.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
