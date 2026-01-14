Før Australian Open skaber denne tennisspiller furore

Med Australian Open 2026 hastigt nærmende (18. januar til 1. februar) tiltrækker Amanda Anisimova sig en del opmærksomhed – ikke kun for sit talent på banen, men også for sin medietilstedeværelse. Den unge amerikanske stjerne, der er rangeret som nummer 3 i verden, viser fornyet selvtillid efter en imponerende 2025-sæson og virker fast besluttet på at tage sit spil til det næste niveau i år i Melbourne.

En sæson 2025 fuld af løfter, men præget af fortrydelse.

Efter at have vundet turneringerne i Doha og Kina bekræftede den amerikanske tennisspiller Amanda Anisimova sin status blandt de bedste spillere på banen. Hendes nederlag i Wimbledon- og US Open-finalerne mod Iga Świątek og Aryna Sabalenka efterlod dog en bitter smag. Disse tilbageslag styrkede dog hendes motivation til at forbedre sig yderligere.

Rolig forberedelse forud for Australian Open

Trods en tidlig exit i Brisbane mod Marta Kostyuk, holder Amanda Anisimova hovedet koldt. Mellem træningssessionerne blev spilleren set slappe af sammen med den australske tennisspiller Priscilla Hon, hvilket udløste adskillige entusiastiske kommentarer på sociale medier. Dette øjeblik med afslapning symboliserer en afbalanceret forberedelse, der kombinerer fokus og en letbenet tilgang.

Ambitionerne hos en vinder

Som 24-årig sigter Amanda Anisimova tydeligvis mod en Grand Slam-titel. Hendes erfaring, ro og konstante forbedring gør hende til en seriøs kandidat til sejren i Melbourne. "Jeg vil fortsætte med at give mig selv midlerne til at nå flere finaler," siger hun med beslutsomhed.

Amanda Anisimova går således ind i 2026-sæsonen med uformindsket ambition og voksende modenhed. Efter at have overvundet skuffelserne fra 2025 synes hun klar til at forvandle sit potentiale til triumf. Hvis succes favoriserer spillere, der lærer af deres fiaskoer, så kan 2026 meget vel markere et vendepunkt i den unge amerikaners karriere.