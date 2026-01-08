Efter sin etbarnspolitik forsøger Kina at øge antallet af fødsler.

45 år efter at have indført en drastisk præventionspolitik i landet står Kina nu over for en hidtil uset udfordring: for få børn. Beijing, der er bevidst om den demografiske ubalance, der truer landets vækst og sociale stabilitet, mangedobler initiativer for at fremme fødsler. Denne kovending virker dog ret forsinket og kæmper for at overbevise en befolkning, der er dybt forandret af årtiers streng prævention.

Fra overbefolkning til frygt for demografisk tilbagegang

Da etbarnspolitikken blev indført i 1980, var Kina lige ved at komme ud af en periode med hungersnød og økonomisk ustabilitet. Deng Xiaopings regering, der var ivrig efter at undgå en befolkningseksplosion, retfærdiggjorde denne foranstaltning som "et nødvendigt skridt mod modernisering." Familier måtte derefter kun have ét barn, under straf af bøder, administrative sanktioner eller endda jobtab.

Denne politik var baseret på ingeniør Song Jians analyser, inspireret af Romklubbens rapport *Grænserne for vækst* . Ifølge hans prognoser risikerede Kina at nå en uholdbar befolkning på lang sigt. Beijing valgte derfor at planlægge fødsler, som om man ville forvalte en økonomisk ressource.

I starten gav denne strategi pote: befolkningstilvæksten kollapsede, og velstanden tog fart. Bag denne tilsyneladende succes lå der dog dybe ubalancer – accelereret aldring, kønsubalance og en langsigtet afmatning i den erhvervsaktive befolkning.

De alvorlige konsekvenser af prævention

Virkningerne af etbarnspolitikken på det kinesiske samfund er betydelige. Millioner af "ikke-kvotebaserede" børn blev skjult for at undgå straffe, levede uden dokumenter eller adgang til uddannelse eller sundhedspleje. Samtidig har den traditionelle præference for drenge ført til udbredte kønsselektive aborter: antallet af såkaldte "overskydende" mænd anslås nu til næsten 30 millioner.

Fra 2000'erne indså kinesiske demografer katastrofens omfang. Landet ældes hurtigere end forventet, og dens arbejdsdygtige befolkning faldt. I 2013 begyndte Beijing at lempe politikken, først ved at tillade to børn, derefter tre fra 2021. Skaden var dog sket: ifølge National Bureau of Statistics markerede 2023 allerede det andet år i træk med befolkningsfald, det første siden den store hungersnød i 1960.

En fødselsrate, der er vanskelig at genoplive.

I dag forsøger den kinesiske regering at omskrive den nationale fortælling omkring familien. I begyndelsen af december 2025 blev en skat på 13% på prævention og andre præventionsmetoder annonceret, samtidig med at der tilbydes skattelettelser, boligstøtte og tilskud til børnepasning. Flere provinser tester lokale politikker: forlænget forældreorlov, fødselsbonusser og subsidieret bolig til store familier.

Disse foranstaltninger har dog kun en begrænset effekt. Nyere generationer, der er opdraget med tanken om, at ét barn er nok, er uvillige til at opgive deres materielle komfort eller professionelle frihed. Kvinder, der er mere uddannede og uafhængige end nogensinde, nægter ofte at påtage sig byrderne ved moderskabet, som de anser for at være for dyre. Leveomkostningerne, presset ved at opdrage børn og den professionelle ulighed forklarer også denne modvilje mod at udvide familier.

En usikker demografisk fremtid

Trods sine bestræbelser formår Kina ikke at vende tendensen. Fertilitetsraten, der forventes at falde til omkring 1,0 barn pr. kvinde inden 2025 , er et godt stykke under erstatningsniveauet. Landet går ind i en fase af "omvendt demografisk overgang": færre fødsler, flere pensionister og en økonomi i risiko for mangel på arbejdskraft og innovation.

Nogle eksperter sammenligner nu Kinas situation med Japans eller Sydkorea, der står over for lignende udfordringer med fødselsraten, men med et endnu større fald. Beijing bliver sandsynligvis nødt til at gå ud over simple økonomiske incitamenter for at løse dette strukturelle problem: gentænke den sociale model, reel støtte familier og arbejde med den kollektive opfattelse af forældreskab.

Fra frygt for overbefolkning til frygt for tilbagegang har Kina oplevet to demografiske yderpunkter i løbet af et halvt århundrede. Etbarnspolitikken, et instrument til hurtig modernisering, lagde i sidste ende grunden til en varig nedgang i fødselsraten. I dag, på trods af stadig mere insisterende pro-natalistiske politikker, vokser kløften mellem politisk vilje og samfundsmæssig virkelighed.