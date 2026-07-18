Efter at være blevet kritiseret for sit udseende, fordømmer denne mor de "grusomme" kommentarer.

Sociale medier kan være en fantastisk kilde til udveksling ... men også et ynglested for fordømmelse. Brittany Born, en amerikansk indholdsskaber og mor, oplevede dette på første hånd efter at have modtaget en byge af sårende kommentarer om sit udseende og sin rolle som mor. I stedet for at tie stille besluttede hun at forvandle denne prøvelse til et budskab om accept og venlighed.

En bølge af kritik af hendes udseende og hendes moderskab

Brittany Born, der er vant til at dele sin hverdag og sine ture til Disney World, fortalte for nylig People magazine, at hun havde været mål for adskillige ondsindede kommentarer. Nogle internetbrugere angreb hendes udseende, mens andre satte spørgsmålstegn ved hendes opdragelse. For hende er disse angreb en påmindelse om en ofte glemt virkelighed: Bag hver skærm er der en person. Brittany Born forklarer, at ingen ønsker at læse ydmygende bemærkninger om deres krop eller høre, at de er en dårlig forælder.

At tage sig tid til sig selv gør én ikke til en dårlig forælder.

Noget af kritikken drejede sig om hendes solorejser til Disney. Flere internetbrugere kritiserede hende for at rejse uden sine børn, da de følte, at hun forsømte sin familie. Brittany Born er dog ivrig efter at sætte tingene i perspektiv. Hun forklarer, at hun også arrangerer mange ture med sine børn, og at disse solo-øjeblikke blot er pauser til at lade op. Hun arbejder hjemmefra, mens hun hjemmeunderviser sine børn, og bruger det meste af sin tid sammen med sin familie. Ifølge hende mindsker en pause ikke den kærlighed, hun har til sine kære; tværtimod.

Nedbryd stereotyper om plus-size kvinder

Ud over spørgsmålet om moderskab mener Brittany Born, at hendes fysik nærer visse fordomme. Som indholdsskaber for plus-size-figurer kæmper hun for et autentisk image og omfavner fuldt ud sit grå hår som 35-årig. Hun fordømmer især den stadig udbredte idé om, at en kurvet eller overvægtig person ikke tager sig af sit helbred eller velbefindende – en forenklet antagelse, hun anser for fuldstændig ubegrundet. Gennem sine opslag sigter Brittany Born mod at vise, at det er muligt at være tilfreds, ambitiøs og selvsikker, uanset kropsform.

En bølge af solidaritet stærkere end had

Ved at dele sin oplevelse så åbent havde Brittany Born ikke forventet sådan en reaktion. Støttende beskeder strømmede ind næsten øjeblikkeligt. Mange mødre fortalte hende, at hendes historie havde opmuntret dem til at give sig selv et øjeblik uden at føle sig skyldige. Rørt af denne bølge af venlighed lagde designeren en video op, hvor hun takkede sit lokalsamfund. Hun understregede også den uvurderlige støtte fra sin familie og venner samt sin mand, der hjalp hende gennem denne svære tid.

Et inspirerende budskab om selvacceptans

Gennem denne offentlige udtalelse minder Brittany Born os om, at ingen kropstype bør bruges som påskud for hån eller angreb. Hendes historie fremhæver også vigtigheden af at nedbryde de stereotyper, der stadig påvirker kvinder, især mødre og kvinder i plus-size.

Brittany Borns vidnesbyrd opfordrer således alle til at vise mere venlighed og minder os om, at det er fuldt ud legitimt at passe på sig selv på sin egen måde, at acceptere sit udseende og at leve efter sine egne valg, uden at lade andres blik definere ens værd.