Denne originale måde at udødeliggøre en graviditet på tiltrækker flere og flere vordende mødre.

Vordende mødre er ikke længere tilfredse med drømmende fotosessioner i minimalistiske studier. De bevarer en mere håndgribelig og kunstnerisk optegnelse over deres voksende maver. Mange efterlader livets aftryk på keramikgenstande og krammer lerkreationer. En poetisk måde at fejre graviditeten og indfange al skønheden i denne flygtige krop.

Når en vase bliver et graviditetsminde

Efterhånden som graviditeten skrider frem, ændrer maven sig og vokser i størrelse, og den udvider sig i takt med babyen indeni. For at fange denne krop, der ligner en behagelig puppe, vælger vordende mødre typisk traditionelle fotoshoots. Nogle dokumenterer også hver dag af deres graviditet for at spore deres krops forandringer og observere deres babys vækst. Andre foretrækker realismen og autenticiteten i skulpturer og kropsafstøbninger.

Flere og flere mødre vælger en mere praktisk og håndgribelig tilgang. De ønsker at indfange disse ni måneder på en anderledes måde, gennem et værk, de kan røre ved, beundre og stolt vise frem. De henvender sig derfor til keramikere for at skabe et specialfremstillet værk, hvor de præger deres gravide mave i dette råmateriale. I modsætning til hvad man måske skulle tro, er de ikke muser, men fagets redskaber. Langt fra blot at være tilskuere til denne kunstart, er de dens hovedpersoner.

Processen er enkel og kræver ingen tekniske færdigheder. De presser deres maver mod en nysamlet vase, og materialet vrider sig under effekten af denne blide omfavnelse. Denne vase, med sin glatte bund, former sig efter moderens maves konturer. Den kan dermed prale af et unikt design, ulig noget andet på hylden.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Mathilde • Atelier & céramiques à Toulouse (@caphestudio_)

Et stykke ler med stærk sentimental værdi

Denne vase, som udødeliggør denne korte periode i livet og skildrer denne lille beboers passage i vores kroppe, er ikke blot en dekorativ genstand, der er bestemt til at blive fyldt med sæsonbestemte buketter. Den er en ode til moderskabet, en visuel hyldest til dette unikke fysiske mellemspil. Mere end en vase er den et destillat af følelser. Den fremkalder uventede spark, fjollede ansigter, der glider ind i rutinemæssige ultralydsscanninger , og de første kærlighedsord, der hviskes i soveværelsets intimitet.

Selvom livmoderen ikke er ment til at vare, men blot er en midlertidig silhuet, har denne vase en uforanderlig levetid. Den er den rå illustration af graviditet, en del af vores historie, det første kapitel i forældreskabet. Og dens daglige brug forstærker yderligere dens poetiske symbolik. Ved at fylde denne vase med kronblade, grønne stilke, knopper og andre vilde blomster, afgiver mødre en erklæring til sig selv.

En original og nænsom praksis

På sociale medier skaber disse vaser med graviditetens præg lige så meget følelse som beundring. Brugere beskriver dem som et souvenir, der er "langt mere personligt end et fotografi", og roser en idé, de anser for at være både kunstnerisk og dybt symbolsk. Nogle ser dem endda som et mere diskret alternativ til gipsafstøbninger, som ofte er imponerende og vanskelige at integrere i en indretning.

I modsætning til fotoalbummer, der ender i en skuffe, eller de tusindvis af snapshots, der er gemt på en telefon, finder denne kreation naturligt sin plads i hverdagen. Placeret på en hylde, et sofabord eller en kaminhylde, fremkalder den øjeblikkeligt de ni måneder, hvor en krop forvandlede sig for at give liv. Hver buket, der placeres indeni, synes at forlænge denne historie, som om vasen fortsætter med at fejre fødslen længe efter fødslen.

I sidste ende afspejler denne tendens en bredere udvikling. Vordende mødre søger ikke længere blot at udødeliggøre deres graviditet; de ønsker at forvandle den til et meningsfuldt objekt. Efter fotosessioner i flagrende kjoler og maveafstøbninger tilbyder keramik en mere subtil måde at bevare et minde om denne periode på. Et uperfekt værk, formet af kroppen selv, der minder os om, at de smukkeste minder nogle gange er dem, vi kan holde i vores hænder.