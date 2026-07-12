Disse forældre forvandler hvert måltid til en musical, og de sociale medier elsker det.

Forældreskab
Fabienne Baure
@micahandsarahhh / Instagram

Hvad nu hvis familielivet i hverdagen blev en scene? I Brooklyn har Micah og Sarah Wallace (@micahandsarahhh) fundet deres formel: at synge, danse og tilføje et strejf af lune til livets små øjeblikke. Resultatet: millioner af følgere charmeret af deres glædelige og hjertevarmende verden.

To tidligere Broadway-kunstnere blev hverdagsstjerner

Før Micah og Sarah Wallace fik familier verden over til at grine på sociale medier, var de først og fremmest musicalteaterkunstnere. Deres historie begyndte på scenen, især under den amerikanske turné i 2015 med musicalen "Skønheden og Udyret", hvor de mødtes. Deres fælles passion for at synge og optræde blev hurtigt den røde tråd gennem deres forhold. Få år senere påvirkede denne kunstneriske oplevelse naturligt, hvordan de delte deres liv: derhjemme kunne et simpelt øjeblik i køkkenet, et bleskift eller et familiemåltid blive til en fuldendt musikalsk forestilling.

En idé født under nedlukningen

Ligesom mange andre indholdsskabere opdagede parret de sociale medier under pandemien. Berøvet liveoptrædener og shows begyndte Micah at poste humoristiske videoer på TikTok, i starten blot for at underholde sine kære. Så fangede en video, Sarah filmede under deres bryllupsrejse, pludselig offentlighedens opmærksomhed. Stillet over for denne uventede stigning i popularitet besluttede parret gradvist at udvikle dette nye foretagende. Det, der startede som en hobby, blev derefter et ægte professionelt projekt, bygget med tålmodighed og en stor portion kreativitet.

Når små øjeblikke bliver til skuespil

I et helt år delte de dagligt adskillige stykker indhold på TikTok, Instagram og YouTube. Denne konsistens gjorde det muligt for dem at opbygge et engageret fællesskab og kan nu prale af over 4,5 millioner følgere på tværs af alle platforme. Det må siges, at Wallace-konceptet er baseret på en virkelig frisk idé: at forvandle almindelige scener til ekstraordinære øjeblikke.

Et måltid kan blive til en improviseret sang, en forældreopgave kan forvandles til en danserutine, og en almindelig situation kan få præg af en musical. Deres uddannelse som sangere og dansere giver dem mulighed for at bringe en ægte kunstnerisk kvalitet til deres videoer. Det, der især appellerer til deres publikum, er denne evne til at fejre familielivets små øjeblikke med fantasi og godt humør.

Et bånd, der gør hele forskellen

Ud over deres optrædener er den sande drivkraft bag deres videoer deres historie. Micah og Sarah Wallace (@micahandsarahhh) deler deres hverdag med oprigtighed uden at forsøge at skabe kunstige karakterer. Deres humor, ømhed og kammeratskab får det til at føles som at snakke med venner, der simpelthen har besluttet sig for at synge om deres dag. Deres erklærede mål er at bringe glæde, især til mennesker, der går igennem svære tider. Denne positive energi skaber et særligt bånd med deres fællesskab, der går langt ud over blot underholdning.

Et nyt eventyr siden deres søns ankomst

I 2023 voksede familien med Sheltons fødsel. Den lille dreng blev hurtigt en elsket tilstedeværelse i deres liv og tilføjede en ny dimension til deres verden. For parret har forældreskabet dybt forandret deres dagligdag. De deler åbent, at ingen bog eller råd virkelig kan forberede dig på den unikke oplevelse ved at blive forælder. Dette nye kapitel bringer dem lige så mange udfordringer som glæder, og de vælger at dele det med stor ømhed.

En forældrehistorie fortalt med humor og ømhed

I en tid hvor sociale medier ofte fremhæver trætheden, vanskelighederne og de komplicerede øjeblikke ved forældreskabet, tilbyder Wallace-familien et andet perspektiv. Deres budskab: Selv i hverdagens kaos er der altid en mulighed for at skabe et lykkeligt minde. Deres humor forbliver venlig, og de portrætterer i sidste ende en levende og energisk familie, hvor uventede begivenheder simpelthen bliver en ny grund til at synge.

Gennem deres musikvideoer og familiesketser ønsker Micah og Sarah Wallace (@micahandsarahhh) ikke bare at underholde. De vil også minde forældre om, at de ikke er alene på denne rejse. Deres verden hylder glædelig forældreskab, hvor almindelige øjeblikke kan blive dyrebare.

Fabienne Baure
Fabienne Baure
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
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