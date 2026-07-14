Denne mor lod sin baby vælge sit navn på en usædvanlig måde.

Forældreskab
Anaëlle Gayon
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At vælge et barns navn er ofte et øjeblik fyldt med følelser, debat ... og sommetider tøven. En amerikansk kunstner besluttede at bryde med traditionen ved på en måde at betro denne beslutning til sin datter fra fødslen. 25 år senere fortsætter denne usædvanlige historie med at underholde og sætte gang i tankerne.

En helt uventet måde at gøre tingene på

Mens mange vordende forældre bruger timevis på at granske navnelister eller spørge venner og familie til råds, udtænkte Brenda Zlamany en langt mere personlig tilgang. Før fødslen forberedte hun omkring hundrede kort, der hver bar et forskelligt navn. Da hun ankom til fødeafdelingen, læste hun dem et efter et for sin baby og observerede omhyggeligt hendes reaktioner. Hendes mål? At finde det navn, der syntes bedst at passe til hendes lille pige. Denne metode, lige så original som den var intuitiv, afspejlede perfekt denne mors kreative personlighed, som ønskede at gøre dette valg til et unikt øjeblik.

To navne i finalen

Som dagene gik, skilte to navne sig hurtigt ud: Imogen og Oona. I løbet af de fem dage på fødegangen fortsatte moderen, Brenda Zlamany, sit lille ritual, overbevist om, at en af de to til sidst ville sejre. Ifølge den unge kvinde, der fortalte denne anekdote i en video, der gik viralt , syntes ét navn at fremkalde en stærkere reaktion end de andre. Ved slutningen af hendes ophold var valget truffet: det skulle være Oona. I dag forklarer Oona humoristisk, at hun måske simpelthen var charmeret af navnets musikalitet og dets vokalers blødhed.

En beslutning truffet i de sidste øjeblikke

Denne omhyggelige overvejelse var dog tæt på at forårsage et administrativt problem . Personalet på fødeafdelingen mindede angiveligt moderen om, at et fornavn absolut skulle stå på fødselsattesterne. Stillet over for risikoen for at få tildelt et navn uden hendes samtykke, fik hun endelig sit valg officielt lige i tide. Det er et minde, der morer Oona i dag, som blev opdraget alene af denne mor, der blev forælder som 40-årig, og hvis kreativitet hun stadig beundrer.

Et fornavn, der er en del af hans historie

Oona mener nu, at hendes usædvanlige fornavn har været med til at forme hendes personlighed. Når hun præsenterer sig selv, vækker det ofte nysgerrighed og åbner nemt op for en samtale. For denne indholdsskaber har det at have et så unikt navn opmuntret hende til fuldt ud at omfavne det, der gør hende speciel, og dyrke sin egen identitet. Hun er endda overbevist om, at hendes liv ville have været anderledes med et mere almindeligt navn. Langt fra at ville ændre det, er hun nu meget knyttet til det.

En smuk fakkeloverdragelse mellem generationer

Denne historie kunne endda inspirere den næste generation. Hvis hun nogensinde bliver mor, vil Oona gerne kalde sin datter Imogen, det næstbedste navn, hun selv valgte ved fødslen. Hvad angår sit nuværende navn, siger hun, at hun ville vælge det igen uden den mindste tøven.

Udover sin usædvanlige natur tjener denne anekdote som en påmindelse om, at et fornavn ofte fortæller en familiehistorie, repræsenterer værdier og fremkalder minder. I dette særlige tilfælde blev det symbolet på et særligt bånd mellem en mor (Brenda Zlamany) og hendes datter (Oona), en historie, der fortsat giver genlyd hos tusindvis af internetbrugere i dag.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
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