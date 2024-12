Voici pourquoi les photos avec votre maman comptent plus que vous ne le pensez !

Vous l’avez peut-être remarqué en feuilletant les albums de famille. Votre maman est plus souvent derrière l’objectif que devant. C’est elle qui appuie sur la gâchette de l’appareil. C’est d’ailleurs toujours elle qui se porte volontaire pour prendre la photo. Elle le fait instinctivement. Ce qui explique cette absence sur papier glacé. Alors il est grand temps de la remettre dans le décor et de ne plus jamais la laisser hors champ. Du selfie pris à l’arrache dans la voiture au shooting improvisé dans le jardin, les photos aux côtés de votre maman ont une valeur inestimable. Il serait dommage de les négliger.

Garder une trace précieuse

Votre maman est probablement la personne qui a été là pour vous à chaque étape de votre vie, mais combien de photos avez-vous réellement avec elle ? Pas assez, n’est-ce pas ? Il y a quelques années, une maman a elle-même réalisé cette triste réalité et l’a partagé sur X. Sur les 450 photos qu’elle a tirées, elle n’apparaît même pas sur la moitié. Elle figure sur 10 % d’entre elles tout au plus.

Votre maman, elle aussi, reste certainement dans l’ombre de l’appareil. Elle s’efface naturellement du paysage pour capturer ces précieux moments et documenter toute votre vie, de vos premiers pas à votre premier diplôme. C’est toujours elle qui dit « ne bougez plus, je vais prendre une photo ! ». En posant une loupe sur vos photos de famille, sa présence se devine, mais son absence se ressent.

Ces photos avec votre maman sont des trésors intemporels, des souvenirs que vous pouvez regarder à tout moment. Plus tard, elles seront un moyen de vous reconnecter avec elle, avec son sourire, sa chaleur, et ces petits moments d’intimité qui semblent ordinaires, mais qui prennent tout leur sens quand on les regarde avec du recul. Un simple selfie avec elle aujourd’hui pourrait devenir l’une des photos que vous chérirez le plus demain.

C’est aussi une façon de la rendre immortelle. Alors pour ne pas avoir de regrets quand votre maman aura rejoint le paradis, ne la laissez pas devenir un fantôme sur les photos de famille. Dégainez votre téléphone spontanément et enfermez-la dans la pellicule à tout jamais.

La remettre à l’honneur sur les photos

Lorsque c’est votre papa qui se charge de prendre la photo, soit il oublie d’appuyer sur le déclencheur, soit le rendu est totalement flou. Au moment du tirage, il n’y a pas un seul cliché potable. C’est une catastrophe. Ce n’est donc pas étonnant que votre maman se positionne en « paparazzi » et rivalise de clics (coucou la charge mentale). Elle est en coulisses, orchestrant les sourires, les positions de chaque modèle et immortalisant les moments pour tout le monde, sauf pour elle-même.

Il est temps de bousculer les rôles ! Prenez l’habitude de l’inviter à être devant l’objectif. Mettez-la en valeur, montrez-la sous son meilleur jour. Pas besoin d’occasions spéciales : les photos spontanées sont souvent les plus belles. Ce geste simple peut transformer la dynamique de votre relation et lui rappeler qu’elle a toute sa place dans vos souvenirs familiaux.

Lui faire prendre confiance

Votre maman rechigne peut-être à prendre la pose et à se prêter au jeu du flash. Parfois, ça l’arrange bien d’être en dehors du cadre et de mener la séance photo. « Je ne suis pas photogénique », « je suis fatiguée, ça va se voir », « je n’ai pas la tenue appropriée ». Elle a toujours une bonne excuse pour rester à l’écart. Alors pour réveiller la star qui sommeille en elle et requinquer son estime, montrez-lui qu’elle est belle dans n’importe quel contexte. Elle peut être en jogging avec les cheveux en bataille ou en train de manger des spaghettis dans un restau italien, votre maman est invariablement belle.

En la photographiant et en lui montrant vos clichés avec amour, vous lui offrez une nouvelle vision d’elle-même. Cela peut renforcer sa confiance en elle et lui rappeler qu’elle est bien plus que les imperfections qu’elle croit voir. Une photo prise avec bienveillance peut changer la manière dont elle se perçoit et lui donner envie de se célébrer davantage.

La soulager de la charge émotionnelle

Les mères portent souvent une lourde charge émotionnelle : elles s’inquiètent pour leurs enfants, gèrent les responsabilités du quotidien et veillent sur tout le monde sans forcément s’accorder de répit. Elles ont tendance à s’oublier, et ce même sur les portraits de famille. Prendre une photo avec elle, c’est aussi une façon de partager un moment simple, léger et sincère. Tout n’a pas besoin d’être « nickel » pour faire retentir le clic de l’appareil.

Ces instants où vous riez ensemble, où vous vous blottissez pour un selfie ou où vous immortalisez une balade, permettent de la sortir de son rôle de pilier familial pour simplement être avec vous. C’est une pause bien méritée dans le tumulte quotidien.

Prendre une photo avec votre maman, c’est la remettre au premier plan et lui accorder les pleines lumières. C’est un petit geste aux grands effets. Vous allez pouvoir constituer un album à la gloire de votre maman et rattraper le temps perdu.