Denne mor valgte at reagere, da hun blev kritiseret for at amme offentligt

Amning burde være en normal hverdagsting. Alligevel møder nogle mødre stadig kritik, når de ammer deres babyer offentligt. Dette er den oplevelse, som en London-sangerinde for nylig havde, da hun uforvarende blev symbolet på en debat, der rækker langt ud over hendes personlige historie.

Et øjeblik med medvirken blev til kontrovers

I starten af juni deltog Tayah Ettienne i en privat musikfestival designet til familier. Som musikentusiast og professionel sangerinde tog hun sin 16 måneder gamle datter, Aaliyana, med for at opleve atmosfæren ved udendørskoncerter. Under arrangementet bad den lille pige naturligvis om at blive ammet, mens hendes mor dansede under et telt. En veninde filmede den spontane scene og delte den derefter på TikTok. Det, der skulle være et simpelt minde, blev hurtigt et viralt fænomen med over 700.000 visninger på bare et par dage.

#FestivalLife B #AmningMama W #KvinderSupportingWomen ♬ original lyd - Ettienne | Singer-Songwriter @ettienne.mp3 Vores første festival sammen 💜 Vejret var fast besluttet på at sætte os på prøve. Regn, mere regn og så bare for variationens skyld… endnu mere regn 😂 Men ærligt talt? Vi havde den bedste tid. Den lille dansede, folk smilede, musik var overalt, og på en eller anden måde blev regnen en del af eventyret. Bestemt ikke den sidste festival for dette lille hold 🥹✨ #M #Moderskabsrejse

Når amning stadig er et problem

Videoens synlighed har tiltrukket sig en bølge af negative kommentarer. Nogle internetbrugere anser scenen for "upassende" og mener, at amning på et offentligt sted, og endnu mere på en festival, er malplaceret. Denne reaktion overrasker den unge mor. Selvom amning opfordres af sundhedspersonale, bliver mange kvinder fortsat udsat for bemærkninger, når de ammer deres børn uden for hjemmet. Mellem blikke og direkte kritik forbliver emnet følsomt i visse offentlige rum.

At være mor uden at give op på sig selv

Stillet over for angrebene valgte Tayah Ettienne at sige fra. For hende er der en vedvarende idé, der fortsat nærer fordømmelsen: at moderskabet tvinger kvinder til at sætte deres ønsker og lidenskaber på pause. Hun forsvarer derimod en friere vision om forældreskab.

Ifølge hende er det fuldt ud muligt at være en opmærksom mor, mens man stadig nyder sine interesser, udflugter og det sociale liv. Hun mener endda, at børn har gavn af at se glade, tilfredse og autentiske forældre. Dette budskab giver genlyd hos mange kvinder, der er trætte af de modstridende forventninger, der stadig omgiver moderskabet.

Kvinders kroppe i centrum af debatten

Ud over sine personlige erfaringer peger Tayah Ettienne på et dybere fænomen: den vanskelighed, som en del af samfundet stadig synes at have med at adskille kvinders kroppe fra deres seksuelle dimension. For hendes tilhængere tjener amning primært en nærende funktion og bør ikke opfattes som en pinlig eller provokerende handling. Kontroversen genopliver dermed et tilbagevendende spørgsmål: hvorfor fremkalder en handling, der blot har til formål at fodre et barn, fortsat så stærke reaktioner, når den finder sted offentligt?

En bølge af støtte stærkere end kritikken

Selvom der var mange negative kommentarer, var de ikke de eneste. Talrige mødre, såvel som almindelige internetbrugere, udtrykte deres støtte til sangerinden. Mange roste hende for at tale ud og hendes engagement i at forsvare kvinders ret til at amme frit, hvor de vælger. Denne mobilisering afspejler et holdningsskifte. Selvom der stadig er kritik, er der et stigende antal stemmer, der taler for normalisering af offentlig amning.

I sidste ende fremhæver Tayah Ettiennes historie en vedvarende modsigelse: amning anbefales bredt, men de, der praktiserer det, bliver nogle gange stadig fordømt af andre. Ved offentligt at reagere på sine kritikere gentager hun en simpel idé: at amme sit barn bør aldrig være en kilde til skam.