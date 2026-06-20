Denne mor deler de "strenge regler", hun pålægger sine børn i løbet af sommeren, og internetbrugerne er delte.

Forældreskab
Julia P.
@queencitytrends / Instagram

Når sommerferien nærmer sig, opstår der et spørgsmål i mange familier: Skal de opretholde en uddannelsesmæssig ramme eller lade børnene nyde total frihed? Den amerikanske influencer Vidya (@queencitytrends), der følges af millioner af abonnenter på TikTok, genoplivede for nylig debatten ved at afsløre de regler, hun anvender for sine to børn i løbet af ferien.

En aktiv sommer snarere end en sommer uden retning

Vidya Gopalan, kendt på TikTok som @queencitytrends, delte sin vision om sommerferie i en video, der gik viralt. Som mor til to børn på 11 og 14 år forklarer hun, at sommer for hende betyder afslapning ... men ikke inaktivitet. Før hun beskriver sin families rutiner, præciserer hun, at det er en organisation, der arbejder for hendes husstand. Ifølge hende hjælper det at holde børn beskæftiget med at "undgå visse problematiske adfærdsmønstre relateret til kedsomhed og fremmer en mere afbalanceret hverdag."

Læsning versus skærme: Princippet der skaber røre

Den regel, der fik mest opmærksomhed fra internetbrugere, vedrørte skærmtid. I denne familie giver hvert minut brugt på læsning en grænse på et minut for skærmtid. For moderen er læsning afgørende, især da mange børn gradvist opgiver det uden for skolen.

Ifølge hende opfordrer dette system naturligt hendes børn til at læse flere bøger. Vidya (@queencitytrends) oplyser endda, at de allerede har læst adskillige bøger siden feriens start. Denne metode har appelleret til mange internetbrugere, selvom nogle påpeger, at læsning primært bør forbindes med glæde og opdagelse.

Sport, matematik og friluftsliv er på dagsordenen

Skærmtid er ikke det eneste, der er reguleret. Børn bruger også omkring tyve minutter om dagen på matematik, bruger mindst to timer udendørs og deltager regelmæssigt i sport. Søvn er også underlagt visse regler. Sengetid er fastsat på bestemte tidspunkter, samtidig med at der er plads til ekstra søvn om morgenen, når deres tidsplan tillader det.

For nogle internetbrugere er denne balance mellem fritid, fysisk aktivitet og læring en fremragende forberedelse til starten af det nye skoleår. Andre ser det derimod som en for stor arbejdsbyrde i en periode, der burde være dedikeret til hvile.

Vejledning uden kontrol: hele pointen med uddannelse

Vidyas opslag (@queencitytrends) splittede hurtigt de sociale medier. Debatten, der roste struktureret forældreskab, og kommentarer, der fordømte overdreven kontrol, strækker sig langt ud over den simple kontekst af ferier. Selvom det er vigtigt for børn at have rutiner, bør en uddannelsesmæssig ramme aldrig blive en række forpligtelser eller permanente begrænsninger. At være forælder betyder også at yde støtte med venlighed, lytte til dit barns behov og respektere deres tempo.

Bag sætninger som "streng forældrerolle" eller "strenge regler" er det nogle gange nødvendigt at forblive årvågen. Visse former for overdreven kontrol eller endda skjule giftig eller misbrugende adfærd, når de fratager et barn dets autonomi, velvære eller ret til at begå fejl. Ferier repræsenterer også en værdifuld tid til at slappe af, udvikle kreativitet, drømme, nogle gange kede sig og opbygge sine egne oplevelser. Et barn behøver ikke konstant at præstere eller have travlt for at trives.

I sidste ende fremhæver kontroversen omkring den amerikanske influencer Vidya (@queencitytrends) regler en simpel sandhed: der findes ikke én model. Hver familie finder sin egen balance mellem frihed og struktur. Nøglen er at skabe et betryggende, respektfuldt og omsorgsfuldt miljø, hvor børn kan vokse op fredeligt, mens de fuldt ud nyder deres barndom.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist, der brænder for at opdage og dele fængslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blik stræber jeg efter at bringe en bred vifte af emner til live, lige fra aktuelle trends og sociale problemstillinger til kulinariske lækkerier og skønhedshemmeligheder.
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