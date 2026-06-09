Astronaut Kellie Gerardi, den første kvinde til at udpumpe brystmælk i nul tyngdekraft, skriver historie

Hun fik ofte at vide, at hun skulle vælge mellem moderskab og sin videnskabelige karriere, men Kellie Gerardi besluttede sig for at få begge dele. Blot otte uger efter at have født sin datter, vendte hun tilbage til sin post i rumfærgernes trange rammer. Astronauten, den 90. kvinde, der er fløjet i kredsløb, er en pioner: hun malkede brystmælk ud i nul tyngdekraft for at fremme forskningen. En symbolsk præstation for denne mor, der virkelig har fundet sin plads blandt stjernerne.

Pumpning af brystmælk i nul tyngdekraft: mission fuldført for Kellie Gerardi

Det er et billede, der gik viralt på sociale medier og nåede ud til 3,5 millioner mennesker verden over. Det viser en astronaut, der svæver, hendes brystpumpeposer svæver og viser sin daglige mælkeindsamling. Med et smil på læben og sin marineblå rumdragt stolt fremvist har Kellie Gerardi opnået endnu en bedrift i sin glorværdige karriere, og denne føles som en personlig sejr.

For blot otte uger siden var den erfarne astronaut, der endda har en Barbie-dukke i sit billede, på fødeafdelingen for at fejre fødslen af sin datter. Siden ankomsten af dette barn, undfanget gennem IVF, og som hun betragter som en gave fra himlen, spildte astronauten ingen tid med at vende tilbage til sine pligter i rummet.

I sin barselsperiode, en prøvelse for mange kvinder, tilbragte hun styringen af et rumfartøj i mikrogravitation. Som en del af det "numeriske mindretal" i rumfartssektoren, der kun kan prale af 85 kvinder ud af 644 astronauter, har hun sat et uudsletteligt præg på historien. Citatet "til uendeligheden og videre" synes at være blevet synonymt med hende.

Denne kvinde trodser tyngdelovene, men også lovene i en hel branche, der ofte kræver ofre og kræver, at kvinder vælger mellem familieliv og barndomsdrømme. "Jeg har oprigtig sympati med kvinder, der føler sig forpligtede til at vende tilbage til arbejdet, før de er klar, men det er ikke min sag," argumenterer hun i et opslag om sin "rumskib, arbejde, vugge" -livsstil.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Kellie Gerardi (@kelliegerardi)

Denne handling er et kæmpe skridt for kvinders sundhed

Kellie Gerardi, der har forvist ordet "umulig" fra sit ordforråd og aldrig viger tilbage for en forhindring, har sat sig for at erobre respekt og kollektiv anerkendelse. Hun malkede modermælk ud i mikrogravitation under en parabolsk flyvning for IIAS, ikke for at opnå ros, men i håb om at gøre nye opdagelser om moderens fysiologi. Denne gennemsigtige beholder fyldt med moderens nektar er ikke beregnet til at nære hendes spædbarn, men til at berige vores forståelse af kvindekroppen.

Målet med dette eksperiment, som gør hende til en pioner? At kaste lys over mysterierne omkring modermælk og studere dens ændringer under specifikke forhold, såsom mikrogravitation eller høj acceleration. "Vores videnskabelige team udfører faktisk flere undersøgelser af modermælk. Fra at pumpe mikrogravitation ind under parabolske flyvninger, herunder sammensætning og lipidomik, til vores anden videnskabelige rumflyvning næste år," forklarer hun i billedteksten.

Udover at tackle et emne, der længe har været overset af forskere, som overvejende er mænd, arbejder Kellie Gerardi også på at forbedre den støtte, der ydes til mødre i sit erhverv. For kvinder bør ikke behøve at holde pause for at amme deres babyer , og de bør heller ikke behøve at sætte deres ambitioner på pause.

Som astronaut og mor er hun forandringens ansigt.

Selvom astronauten tilbringer sine dage i rummets fjerne egne, har stjernerne ikke altid stået på linje for den i trediverne kåret som "Årets Kvinde" af Time og USA Today. Hun har gennemlevet turbulente tider i sit privatliv, hvor hun har udholdt otte år med sekundær infertilitet og lidt en spontan abort. Hun dokumenterede endda sin IVF-rejse på sin Instagram-konto for at tilbyde et anderledes, mere realistisk og autentisk perspektiv på moderskab, langt væk fra idylliske fortællinger.

I dag føler hun sig heldig over at have en lille pige, som hun kaldte Max Q som en hyldest til rumforskning. For hende er det et lille mirakel. Dette barn, undfanget med store vanskeligheder, opmuntrer hende til at kæmpe dobbelt så hårdt for et mere retfærdigt og ligeværdigt samfund. For selvom Kellie Gerardi konstant sigter mod stjernerne, forbliver hun jordnær. Hun ved, at der stadig er meget arbejde at gøre for at opnå lighed og sikre ordentlige arbejdsvilkår for mødre.

Mens kvinder stadig er undtagelser i rumfarten, gør astronauten Kellie Gerardi - som er den levende legemliggørelse af udholdenhed - enhver handling til et manifest, en progressiv begivenhed.