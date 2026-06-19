En kilometer fra hospitalet oplevede denne vordende mor en fødsel, hun aldrig vil glemme.

Da Eleanor Farrar mærkede de første veer, troede hun, at hun havde masser af tid til at komme på hospitalet. Hendes familie bor i Reading, England, kun en kilometer fra Royal Berkshire Hospital. Babyen havde dog andre planer. Dette er historien om en fødsel , der var lige så spektakulær, som den var rørende.

En proces, der accelererer på femten minutter

Det hele begyndte en morgen klokken 4:30, da Eleanor Farrar gik ind i sin 41. graviditetsuge. Hun vågnede op med det, hun beskrev som "smerter, der lignede kraftige menstruationssmerter." Uden nogen særlig bekymring forberedte hun sig på at tage til fødegangen – i den tro, at hun stadig havde lidt tid.

Inden for femten minutter blev veerne dog rytmiske: én i minuttet. "Jeg forstod i det øjeblik, at jeg var ved at føde," betror hun. Inden hun tog afsted, tog hun sig alligevel tid til at tage en perlekæde og den samme natkjole på, som hun havde haft på til fødslen af sin ældste datter, Diana, der dengang var to et halvt år gammel. En næsten symbolsk gestus, i øjeblikkets presserende behov.

En biltur mellem smerte og ro

Eleanor, hendes partner Rasheed og deres lille pige Diana slentrede ind i bilen på vej mod hospitalet. "Da jeg steg ud, gik vandet i stuen - babyen løb ned i bækkenbunden, det var en enorm trykudløsning," fortæller den unge kvinde.

Hvorfor ringede hun ikke efter en ambulance? "Mentalt var jeg fem til ti minutter bagud i forhold til, hvad min krop gjorde," forklarer hun. Under køreturen blev hendes datter Diana, der sad på bagsædet i en bagudvendt autostol, bekymret og spurgte: "Mor, har du det godt?" Hendes far svarede roligt: "Mor er lidt syg, vi skal nok hente noget medicin til hende." For at bevare roen begravede Eleanor ansigtet i bilens armlæn. "Jeg ville gerne forblive så rolig som muligt for min datters skyld," betror hun.

En fødsel i bilen, lige foran hospitalet

Og det var netop i bilen, at den unge kvinde i sidste ende skulle føde. "Da jeg mærkede babyens hoved, pressede jeg ved den næste ve. Vi kørte stadig, og et minut senere parkerede vi foran hospitalet," fortæller hun. Hendes datter Celine var lige blevet født i familiens bil.

Hendes partner, Rasheed, skyndte sig til hospitalet, og to jordemødre ankom hurtigt. Det var i bilen, der stadig var parkeret lige uden for afdelingsdørene, at Eleanors partner endda havde privilegiet at klippe babyens navlestreng. Den nybagte mor roste organisationen, som var både medfølende og professionel.

En lettet og taknemmelig familie

Efter de første helbredstjek har Celine det helt fint. "Celine er simpelthen den smukkeste lille pige. Vi er så heldige at have hende," siger hendes mor, utrolig lettet. Hun retter også en særlig tak til sin jordemoder, Lyndsey, som tog sig af hende under hele graviditeten.

Eleanor Farrars historie er en gribende påmindelse om, at en fødsel i sagens natur er en uforudsigelig begivenhed – selv en kilometer fra hospitalet. Og at det midt i en nødsituation ofte er ro, familiestøtte og den omsorgsfulde omsorg fra sundhedspersonalet, der gør hele forskellen. For Celine vil historien om hendes fødsel utvivlsomt være en rig kilde til samtale ved fremtidige familiesammenkomster.