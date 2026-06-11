Kritiseret for at tage sine børn med på vandretur i kulden, forsvarer denne mor sit valg

Det er ikke ligefrem populært på sociale medier at lade børn gå en tur i kølige temperaturer. Men for Hailey Terry, en mor til tre med næsten en million følgere, er disse udendørsture meget mere end blot en tidsfordriv. Stillet over for kritik går hun ind for en forældrestil, der fokuserer på eventyr, uafhængighed og fælles nydelse.

En kærlighedshistorie med naturen

Længe før hun blev mor, havde Hailey Terry allerede en stærk forbindelse til naturen. Hun er oprindeligt fra Las Vegas og voksede op omgivet af campingture og vandreture arrangeret af sin mor. Som teenager opdagede hun glæderne ved trekking under en ekspedition i Utah. Denne formative oplevelse nærede hendes passion for udendørsaktiviteter gennem årene. I dag ønsker hun at give den samme nysgerrighed omkring verden omkring dem og den enkle glæde ved en dag i naturen videre til sine børn.

Når vandreture bliver et frisk pust

Ankomsten af hendes første barn, Kirk, i 2019 vendte hendes liv på hovedet. Få uger efter hans fødsel blev hendes mand sendt på en mission i udlandet. Så indførte Covid-19 sine restriktioner. Isoleret og på jagt efter balance nægtede Hailey at tilbringe sine dage indespærret inden for fire vægge.

Opmuntret af sin mor begav hun sig ud for første gang med sin baby i en bæresele. Oplevelsen var en åbenbaring. At gå, trække vejret, bevæge sig: hun genopdagede en følelse af frihed, hun havde brug for i denne nye fase af sit liv. Siden da er familieeventyr blevet hjertet i hendes onlineverden.

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Valg, der er kontroversielle

Efterhånden som hendes fællesskab vokser, intensiveres kritikken. Nogle mennesker anser det for uansvarligt at tage små børn med på vandretur i koldt vejr. Hailey Terry forbliver dog upåvirket. Efter hendes mening prioriterer vores samfund nogle gange komfort så højt, at det overser fordelene ved mere udfordrende oplevelser.

For denne mor giver det børnene mulighed for at udvikle deres selvtillid og tilpasningsevne, når de står over for mindre ideelle vejrforhold i passende omgivelser. Hun er langt fra en vision om præstation for enhver pris, men forsvarer primært ideen om, at børn ofte er mere dygtige, end vi forestiller os, når deres behov og tempo respekteres.

En organisation designet til deres velbefindende

Bag de inspirerende billeder ligger grundig forberedelse. Hver udflugt er omhyggeligt planlagt for at garantere hele familiens sikkerhed: passende tøj, passende udstyr og konstant årvågenhed er en del af ligningen.

Frem for alt understreger Hailey én afgørende pointe: Hendes børn bliver aldrig tvunget. Hvis træthed, kulde eller trangen til at tage hjem opstår, afbrydes vandreturen uden tøven. Målet er ikke at slå rekorder eller imponere nogen. Det handler primært om at dele særlige øjeblikke, skabe fælles minder og dyrke en kærlighed til opdagelser.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Hailey Terry | Mor til vandreture, camping og rejser i Utah (@haileyoutside)

Ved at vælge at tage sine børn med på opdagelse på stierne, selv når temperaturen falder, er Hailey Terry fortaler for en tilgang, der helt sikkert skaber debat. For hende er disse oplevelser med til at opbygge børn, der er selvsikre, nysgerrige og trygge i deres omgivelser. Og selvom hendes metoder fortsat giver næring til diskussioner, forbliver denne mor tro mod sin overbevisning: de smukkeste eventyr er ikke altid de mest behagelige, men de kan skabe dyrebare minder, der varer hele livet.