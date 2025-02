Voici le principal sujet de tensions au moment de la naissance d’un bébé, d’après ce sondage

L’arrivée d’un bébé est un véritable raz-de-marée d’émotions, souvent décrite comme l’un des moments les plus heureux dans la vie des parents. Mais, il y a un éléphant dans la pièce dont on parle moins : les tensions qui surgissent au sein du couple. Une étude récente menée par Odoxa pour le média Lou, en partenariat avec Gens de Confiance, dévoile une réalité qui fait réfléchir : 50 % des jeunes parents envisagent la séparation au cours de la première année suivant l’arrivée de leur bébé. Pas très « baby blues », mais carrément « baby clash » !

Les principales sources de tensions

À la question fatidique : « Pourquoi vous disputez-vous depuis la naissance de votre enfant ? », un sujet ressort plus que les autres : la répartition des tâches domestiques. Eh oui, ce bon vieux thème qui divise déjà les couples avant l’arrivée d’un bébé devient une vraie poudrière après. Près de 38 % des parents interrogés citent ce facteur comme principal motif de discorde. Sans grande surprise, les femmes sont deux fois plus nombreuses que les hommes à pointer du doigt cette inégalité.

La seconde source de tensions ? L’implication des proches dans la gestion quotidienne, mentionnée par 31 % des répondants. Entre la belle-mère qui veut tout régenter et les amis qui donnent des conseils non sollicités, les nerfs sont souvent à vif.

Enfin, la gestion des nuits arrive en troisième position avec 27 %. Chez les jeunes parents, cette préoccupation grimpe à 47 %. Les nuits blanches, où chacun espère secrètement que l’autre se lèvera pour calmer le bébé, peuvent rapidement devenir un champ de bataille.

L’impact sur la relation de couple

Tous ces petits (ou gros) accrochages ne sont pas sans conséquences. Selon l’étude, 73 % des jeunes mères (25-34 ans) et 61 % des jeunes pères constatent une augmentation des tensions avec leur partenaire après la naissance de leur enfant. Globalement, plus d’un tiers des parents (35 %) notent cette montée des tensions, et la moitié d’entre eux affirment qu’elles sont durables. Ce cocktail explosif peut amener les parents à envisager la séparation. Pourtant, ces situations ne sont pas irrémédiables.

Des solutions pour atténuer les tensions

Alors, comment éviter que la maison ne se transforme en ring de boxe ? La solution principale, d’après les répondants, c’est le temps : prendre du temps pour soi, mais aussi du temps en couple. Pas si simple avec un bébé qui pleure à tout va, mais 55 % des parents insistent sur ce besoin vital. Ce chiffre monte à 65 % chez les jeunes femmes.

Ensuite, 35 % des parents sondés estiment qu’une aide lors des sorties de crèche ou d’école peut faire une grande différence. Un soutien extérieur permettrait aux parents de respirer un peu et d’alléger leur charge mentale.

Malgré les difficultés, traverser cette épreuve peut aussi être une expérience qui renforce le couple. De nombreux parents témoignent que surmonter ensemble les nuits sans sommeil, les crises de larmes et les montagnes de lessive leur a permis de construire une relation plus solide et complice. Alors oui, l’arrivée d’un bébé n’est pas qu’un long fleuve tranquille. Mais avec de la communication, du temps pour soi et une bonne dose de patience, il est tout à fait possible de naviguer sereinement sur les eaux parfois tumultueuses de la parentalité.