Voici pourquoi les bébés ont (souvent) les yeux bleus à la naissance

Les yeux bleus des nouveau-nés fascinent. Beaucoup de parents s’émerveillent devant cette teinte claire, presque translucide, tout en se demandant si elle est définitive. Mais cette couleur est-elle aussi fréquente qu’on le croit ? Entre réalité biologique et idées reçues, voici ce que dit la science.

Tous les bébés naissent-ils avec les yeux bleus ?

Contrairement à une croyance largement répandue, tous les bébés ne naissent pas avec les yeux bleus. Selon une étude citée par Ça m’intéresse, menée sur 192 nourrissons en 2016, près des deux tiers avaient les yeux marron à la naissance. Seulement un cinquième présentaient des yeux bleus.

Ce phénomène touche surtout les bébés d’origine caucasienne. Les enfants d’origine africaine, asiatique ou latino-américaine naissent généralement avec des yeux marron, en raison d’un taux de mélanine plus élevé. L’idée que tous les nourrissons ont les yeux bleus est donc un mythe, ancré dans une vision occidentale de la naissance.

Pourquoi certains bébés ont-ils les yeux clairs à la naissance ?

La couleur des yeux dépend principalement de la mélanine, un pigment produit par les mélanocytes, des cellules présentes dans l’iris. Chez le nourrisson, ces cellules sont encore peu actives. Résultat : l’iris apparaît bleu ou gris, faute de pigmentation suffisante.

C’est la lumière, après la naissance, qui stimule peu à peu la production de mélanine. Plus elle s’accumule, plus la couleur des yeux s’assombrit. Ce phénomène explique pourquoi de nombreux bébés naissent avec des yeux clairs qui foncent ensuite.

Quand la couleur devient-elle définitive ?

En moyenne, la couleur des yeux se stabilise entre 6 mois et 3 ans. Les premiers changements sont souvent visibles dès les six premières semaines. À six mois, la couleur définitive est parfois déjà bien installée, mais ce n’est pas toujours le cas. Des évolutions peuvent encore se produire durant les premières années de vie, au gré de l’activation progressive des mélanocytes.

Peut-on prévoir la couleur des yeux d’un bébé ?

Pas de certitude absolue. La couleur dépend de plusieurs gènes, transmis par les deux parents, et parfois même par les grands-parents. Deux parents aux yeux bleus ont généralement un bébé aux yeux clairs, mais ce n’est pas garanti. Inversement, deux parents aux yeux marron peuvent avoir un enfant aux yeux bleus s’ils sont porteurs du gène récessif associé.

Outre la génétique, l’exposition à la lumière et le développement individuel des mélanocytes influencent l’évolution de la couleur. Une pigmentation irrégulière peut aussi provoquer une hétérochromie, c’est-à-dire deux couleurs différentes dans les yeux d’un même individu.

Une fascination qui en dit long

La popularité des yeux bleus chez les bébés témoigne aussi d’une valorisation culturelle de certaines teintes au détriment d’autres. Dans de nombreux pays, les yeux clairs sont associés à la douceur, à l’innocence, voire à une forme d’exception. Cette perception, bien ancrée, peut influencer la manière dont les parents et l’entourage perçoivent l’enfant dès ses premiers jours.

Les yeux bleus des bébés ne sont pas une règle, mais une possibilité biologique, souvent transitoire. Leur teinte peut changer, parfois disparaître, et reflète simplement un processus de maturation naturelle de la peau et des yeux. Ce qu’il faut retenir ? Quelle que soit leur couleur, les yeux d’un bébé sont toujours uniques et en constante évolution.