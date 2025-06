Ce nouveau sport qui affole les fans de Pilates

Alors que le Pilates continue de séduire les personnes en quête d’un mental apaisé, une nouvelle méthode hybride commence à gagner du terrain dans les studios de bien-être et les salles de sport du monde entier. Bienvenue dans l’univers du Garuda, un savant mélange de force, de grâce et de conscience corporelle, qui redonne du souffle à la routine sportive… sans jamais brutaliser le corps.

Garuda, ou l’art du mouvement intelligent

Imaginez une discipline où le yoga flirte avec le Pilates, où le taï-chi embrasse la danse contemporaine, et où chaque mouvement devient un voyage intérieur. Voilà, vous y êtes : bienvenue dans une séance de Garuda. Née à Londres dans les années 2000, cette pratique a été développée par James D’Silva, un ancien danseur professionnel passé maître dans l’art de fusionner différentes techniques corporelles. Sa méthode repose sur une philosophie simple mais puissante : remettre le mouvement au cœur du bien-être, tout en respectant l’intégrité du corps.

Le nom Garuda, inspiré d’un oiseau mythique de la culture hindoue, incarne cette idée d’élévation, de légèreté et de force. Et cela se ressent dès les premières minutes d’une séance : on bouge, on respire, on s’aligne, mais jamais en force, toujours avec fluidité.

Une chorégraphie pour le corps… et pour l’esprit

Oubliez les séries de crunchs mécaniques ou les enchaînements qui font grincer les articulations. Ici, chaque mouvement s’inscrit dans une danse douce et consciente. Le Garuda mobilise tout le corps avec une attention particulière portée à la respiration, à l’équilibre, et à la coordination.

On explore l’amplitude articulaire, on renforce le centre (le fameux « core »), on étire… sans jamais se crisper. C’est d’ailleurs cette dimension holistique qui séduit tant les fans de Pilates. Si vous aimez sentir vos muscles travailler sans avoir à les martyriser, vous risquez fort d’adorer cette discipline.

Pourquoi ça cartonne chez les fans de Pilates

Le Pilates a ses lettres de noblesse : postures impeccables, gainage redoutable, muscles profonds réveillés avec précision. Sauf qu’il peut parfois sembler un brin rigide ou répétitif. C’est là que le Garuda vient apporter son souffle nouveau.

Avec ses enchaînements plus fluides et sa gestuelle presque chorégraphiée, il apporte une dimension artistique et intuitive à l’entraînement. Vous travaillez toujours aussi en profondeur, mais avec plus de liberté et de souplesse. Le tout dans un esprit bienveillant, où le but n’est pas de « corriger » le corps, mais de le découvrir, et de l’habiter pleinement.

Pour qui ? Pour tout le monde, vraiment

Ne vous laissez pas tromper par sa douceur apparente : le Garuda fait transpirer. Chaque séance est un vrai travail de fond, accessible mais exigeant. Il développe la force, la stabilité et l’endurance, tout en allégeant les tensions. Et surtout, il apprend à bouger intelligemment : on engage les bons muscles, au bon moment, avec la bonne intensité. Des versions sur machines (similaires aux Reformer du Pilates) existent aussi pour les adeptes du travail guidé.

Que vous soyez sportive de haut niveau ou simple curieuse en quête de mieux-être, le Garuda s’adresse à vous. Il convient particulièrement :

aux personnes en rééducation ou en reprise d’activité physique ;

à celles qui cherchent à renforcer leur corps sans choc ni surcharge ;

aux passionnées de mouvement conscient (danse, yoga, Pilates…) ;

et à toutes les personnes qui veulent retrouver une belle énergie dans leur corps sans pression esthétique.

Pas besoin d’être souple, mince ou « en forme » pour s’y mettre. Le Garuda est une pratique inclusive, respectueuse, qui invite chaque personne à progresser à son rythme.

Des bienfaits qui s’installent dans la durée

Les adeptes témoignent d’un réel changement après quelques semaines de pratique : un dos plus libre, une posture redressée, et surtout… une sensation de fluidité retrouvée. Les tensions se dissipent, la respiration s’approfondit, le mental s’apaise. Toutefois, pas de course au résultat. Le Garuda n’est pas une « méthode miracle express » : c’est une pratique d’exploration, d’écoute. Une discipline qui vous apprend à prendre soin de votre corps autrement, avec bienveillance et curiosité.

Où tester le Garuda ?

Encore confidentiel en France, le Garuda commence toutefois à faire son nid dans plusieurs grandes villes. Paris, Lyon, Marseille comptent quelques studios spécialisés. Certains centres de kinésithérapie ou de Pilates premium le proposent aussi. Et si vous n’avez pas encore de cours près de chez vous, des formations en ligne ou vidéos guidées sont disponibles pour pratiquer à la maison.

L’idéal ? Commencer avec une instructrice certifiée pour s’imprégner des bons gestes et du bon tempo, puis poursuivre en autonomie.

Plus qu’un entraînement, le Garuda est une invitation à vivre son corps autrement. Il ne s’agit pas de sculpter une silhouette « parfaite », mais de renforcer un corps fonctionnel, libre et heureux. Vous aimez le Pilates, mais vous avez envie de nouveauté ? Alors, laissez-vous tenter par ce sport encore discret mais furieusement prometteur.