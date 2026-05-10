Denne mindre kendte lidelse kan forstærke frustration på arbejdet

Irriterer blot dine kollegers tilstedeværelse dig? Måden de drikker deres te på, banker på deres tastaturer, svinger benene under deres skriveborde, rører ved deres hår for at understrege deres tanker – det er en sand fysisk ballet, og det er langt fra din smag. Hvis dine kollegers handlinger og bevægelser får dig til at pirre indvendigt, lider du måske af misokinesis .

Hvad er misokinese?

Selvom misokinesi måske lyder som en fiktiv superkraft fra "Stranger Things", er det i virkeligheden en meget invaliderende lidelse i hverdagen, især på arbejdspladsen, når kolleger fumler med fingrene på et skrivebord, trykker febrilsk på enden af en kuglepen eller gnider hagen over en kompliceret mappe. I åbne kontorlandskaber, hvilket hurtigt kan føre til sensorisk overbelastning, kan misokinesi udvikle sig hurtigt.

Dette forklarer, hvorfor dit toleranceniveau falder drastisk, når du ser en kollega improvisere sjippetovsbevægelser med sin kuglepen eller konstant tappe med foden. Mennesker med misokinesi har svært ved at se væk og fokusere på disse gentagne bevægelser, som andre frembringer på samlebåndsniveau. De bliver ikke blot distraherede; de oplever en indre agitation, der er meget svær at kontrollere.

Misokinesi falder ind under samme kategori som misofoni, aversionen mod høje mundlyde, museklik, tastaturklik eller endda let hørbar vejrtrækning. "Det påvirker folks evne til at nyde sociale interaktioner, arbejde eller lære," forklarer Dr. Handy. Denne lidelse, der stadig er relativt ukendt for den brede offentlighed og dårligt dokumenteret, anslås at ramme 33% af befolkningen, ifølge en undersøgelse foretaget af University of British Columbia.

Hvordan udvikler misokinese sig?

Hvis du ikke længere kan holde den kollega ud, der konstant fumler i sin stol og finder en pervers fornøjelse i at dreje den fra side til side, er du måske ikke "på kanten", men lider blot af misokinesis. Som undersøgelsen rapporterer, kan denne negativt ladede lidelse variere fra mild irritation til invaliderende angst. Følelser af frustration, uforklarlig irritabilitet eller ukontrollerbare stressstigninger - misokinesis manifesterer sig forskelligt fra person til person. Denne kollega, der monopoliserer dine tanker med sin smitsomme OCD, generer dig, hvor andre ikke ser andet end en fokuseret medarbejder.

Misokinesi, som nogle gange forveksles med ADHD , er ikke et tegn på et distraheret sind, men på overdreven empati. Ifølge Dr. Handy, en psykologiprofessor, der udførte denne indsigtsfulde undersøgelse, kan misokinesi udløses af vores spejlneuroner, hjerneceller, der styrer empati og giver os mulighed for at "forstå intentionerne bag andres handlinger", forklarer han. Kort sagt tager din hjerne genveje.

Et sitrende ben, hektiske fingre, en hånd der gnaver i knoglen mellem to vigtige opgaver… Disse bevægelser er den fysiske manifestation af stress, og de smitter hurtigt af på dit sind. "Vores spejlneuroner hjælper os med at forstå andres følelser, men kan også gøre det svært at ignorere gentagne bevægelser, der opfattes som generende," tilføjer Sumeet Jaswal, medforfatter til undersøgelsen.

Hvad kan man gøre for at bekæmpe misokinesis?

Nej, du er ikke dømt til at syde indvendigt hver gang din kollega forvandler deres pen til en dirigentstafet. Selvom misokinesi kan være særligt belastende, er der måder at minimere dens indvirkning på dagligdagen.

Det første skridt er simpelthen at sætte et navn på det, du føler. At forstå, at det hverken er unødvendig intolerance eller overdreven irritabilitet, hjælper med at lindre skyldfølelse. Din hjerne reagerer på en specifik stimulus, ofte automatisk. Det er ikke et flygtigt indfald eller et raserianfald på kontoret.

Dernæst spiller miljøet en nøglerolle. Hvis du arbejder i et åbent kontorlandskab, så prøv at ændre dit synsfelt en smule. At ændre din plads, justere din skærms vinkel eller installere en diskret skillevæg kan reducere din eksponering for disse distraherende bevægelser betydeligt. Nogle gange kan et par centimeters skift spare en hel dag.

Nogle mennesker finder også trøst i "modstimuli". At lytte til blød musik gennem hovedtelefoner, afspille hvid støj eller bruge ørepropper, selv uden lyd, kan skabe en slags beskyttende boble. Dette hjælper hjernen med at aflede sin opmærksomhed fra de gentagne handlinger, der monopoliserer dens årvågenhed.

Hvis blot synet af et sitrende ben er nok til at hæve dit blodtryk, betyder det ikke, at dine kolleger pludselig er blevet uudholdelige. Det kan simpelthen være, at din hjerne opfanger bevægelserne i verden omkring den lidt for intenst. En subtil form for overfølsomhed, nogle gange irriterende, men meget reel.