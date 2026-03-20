Ved sit barnebarns bryllup sætter denne bedstemor ild til dansegulvet, og videoen går viralt

Ved sit barnebarn Taylor Wells' bryllup satte den 79-årige Estine Wells dansegulvet i brand, og hendes video gik hurtigt viralt på de sociale medier. Med grænseløs energi og perfekt udførte dansetrin tryllebandt hun alle gæsterne og beviste, at alder kun er et tal, når det kommer til at have det sjovt og fejre kærligheden. Klippet, der blev delt tusindvis af gange i hurtig rækkefølge, vakte beundring og smil fra hele verden.

En aftenens dronning indtil kl. 01:30

Ved Taylor Wells og Jordan Lazarus' bryllup den 21. februar 2026 i Florida forvandlede Estine Wells, med øgenavnet "Mommom", receptionen til en fest. Blandt de 215 gæster var alle øjne rettet mod denne energiske bedstemor, der dansede uafbrudt indtil klokken 1:30. "Alle var besatte af hende," fortalte bruden til People magazine og tilføjede, at gæsterne havde tigget hende om at danse natten lang.

Et "glamourøst" look, der vandt alles hjerter.

Estine ankom i en lyseblå ærmeløs kjole pyntet med pailletter og blomstermønstre, tilbehøret med fine smykker. Hendes matchende læbestift og neglelak tilføjede et sofistikeret touch. "Hun er glamourens dronning," griner Taylor, der regelmæssigt modtager Sephora-produkter fra sin bedstemor. Dette elegante outfit forstærkede kun hendes naturlige karisma på catwalken.

En viral video, der smelter internettet

TikTok-videoen, som Taylor postede den 6. marts, har fået 20.000 visninger og 50 begejstrede kommentarer: "Hun kommer på min vision board 😍" , "Hun danser som den dronning, hun er" , "Hun er den pige 💁‍♀️" . Bedstemoren, der er aktiv på de sociale medier, læser hver besked med begejstring. "Hun er besat af kommentarerne," smiler Taylor.

Et stærkt bånd med sit barnebarn

Taylor, der står Estine meget nær, ser hende flere gange om året og deler fælles passioner med hende: blomster (som Estine var med til at vælge til brylluppet), makeup, Pilates og gæstfrihed. "Hun lyser op i hvert rum, hun træder ind i; hun er festens midtpunkt," opsummerer bruden Taylor.

Som 79-årig beviser Estine Wells, at alder bare er et tal: hendes smittende energi, hendes stil og hendes livsglæde gjorde hende til den ubestridte stjerne ved dette bryllup. Denne "ikoniske" bedstemor inspirerer tusindvis af internetbrugere og minder dem om, at fest ikke kender nogen alder, når hjertet slår i takt.