Hvorfor søger nogle brødre at kontrollere deres søsters kærlighedsliv?

Ældre brødre, der af deres forældre har fået til opgave at beskytte deres søstre mod overlast, tager nogle gange deres rolle som personlige livvagter lidt for alvorligt. Nogle af dem redder ikke bare deres yngre søster fra et grimt fald eller skolens bøller. De blander sig i hendes kærlighedsliv, leger dommer i hjertesager og finder ubehagelige bad boys bag enhver potentiel bejler. Er dette et udtryk for simpel følelsesmæssig afhængighed eller en paternalistisk holdning?

Overdreven mistillid til partnere

Fra en meget ung alder var de ældre brødre vant til at overtage fra deres forældre og holde øje med deres søstre, fra legepladsen til deres "fritidsaktiviteter". Lidt ligesom undercover-spioner. I starten stammede det fra gode intentioner: at beskytte deres søster mod skade og sikre, at hun havde en lykkelig barndom. Disse årvågne brødre, udvalgt som riddere i skinnende rustning trods sig selv, skyndte sig til stedet ved den mindste hævede stemme og smøgede ærmerne op, så snart en knap så genert klassekammerat vovede at stjæle deres lille søsters snack. De kvælede spirende romancer i opløbet, som om ingen mand var god nok til deres søster. De skubbede enhver dreng væk, der vovede at invadere hendes personlige rum, fast besluttet på at bevare deres førsteplads i hendes hjerte.

Det, forældre måske kalder en handling præget af mod eller hengivenhed, kan hurtigt blive en afskrækkelse, en lidenskabsdræber, en hindring for romantik. Enhver ny partner bliver mistænkelig, og hver date bliver gransket, bedømt og afvist som en "dårlig idé". Ældre brødre, langt fra at forblive passive observatører af denne flirt, saboterer disse flirts, før de overhovedet begynder. Søstrene føler sig derefter som Britney Spears i de mørkeste dage af hendes formynderskab. Denne overdrevne mistillid stammer ikke altid fra et ønske om at skade, men snarere fra et vildledt beskyttende instinkt.

I deres tanker handler det om at undgå skuffelse, sårede følelser eller dårlige møder. Men ved konstant at forudse det værste ender de med at projicere deres egen frygt på virkeligheden. Som følge heraf kan søsteren føle sig infantiliseret, som om hun ikke er i stand til at træffe sine egne valg. Dette er et emne, der endda har gennemsyret popkulturen, og serien Venner er et perfekt eksempel. Vi husker Ross' stormfulde og impulsive reaktion, da han opdagede affæren mellem sin søster Monica og sin livslange ven Chandler.

En irrationel tilknytning, der er vanskelig at afvikle

Bag dette behov for kontrol ligger der sommetider en meget stærk, næsten eksklusiv, følelsesmæssig tilknytning. Broderen kan have svært ved at acceptere, at hans søster opbygger et forhold, der ikke inkluderer ham, eller som omdefinerer hans plads i hendes liv. Dette er slet ikke freudiansk; det er snarere et tegn på stærk søskendekærlighed. Det er ikke en slags usundt ødipuskompleks, blot et noget klodset udtryk for familiefølelser.

Dette bånd, der ofte næres af barndommen og fælles minder, kan tage en irrationel drejning i voksenalderen. Tanken om at "dele" opmærksomhed eller at se en søster glide væk følelsesmæssigt kan skabe en form for ubevidst jalousi. Dette er selvfølgelig ikke romantisk jalousi, men snarere en vanskelighed med at acceptere forandringer og den naturlige udvikling af forhold.

Vægten af sociale og familiære normer

I psykologien er en bror en sekundær tilknytningsfigur, men i den kollektive forestillingsevne er han en værge, en beskytter, endda en stedfortræderfar. Mens søstre ofte forventes at være mor til deres søskende, styre husstanden og passe på denne livlige flok, er brødre ansvarlige for at beskytte deres søster. Igen skyldes dette myten om den forsynende mand.

Nogle gange forveksler de indtrængen med beskyttelse. De blander sig i ting, der ikke vedrører dem, og mener, at de har ret til at dømme deres søsters bejlere. De vil skåne dem for hjertesorg, ligesom de beskyttede dem mod forhindringer i deres barndom. Dette er endnu en skadelig konsekvens af kønsnormer, der dømmer søstre som sårbare og brødre som overlegne. Selv uden bevidst hensigt kan disse stereotyper påvirke adfærd og skabe spændinger.

En forvirring mellem beskyttelse og kontrol

I stedet for blot at advare sin søster og tilbyde blide råd om forhastede romancer, online dating eller one-night stands, kontrollerer broren hele hendes kærlighedsliv. Han er en enmands-matchmaker. Han fortæller hende, hvem hun skal date, forbyder hende at se den berygtede "gymnasieveninde, der sover rundt", og indfører endda udgangsforbud. Hvis bare han kunne deltage i middagen i stearinlysets skær og afhøre den, der begynder at blive mere end bare en flirt.

Og her er serien Venner igen et godt eksempel. Ross raser mod sin søster, som er faldet i armene på hans bedste ven, mens han selv har brudt denne "ubevidste regel" i den nære kreds ved at sove med Rachel, Monicas svigerinde. Dette illustrerer skiftet fra sund empati til følelsesmæssigt tyranni.

Søsteren, der føler sig berøvet sit kærlighedsliv, distancerer sig til sidst. Dette skift sker ofte uden at de er fuldt bevidste om det. Men i det lange løb kan det svække søskendeforholdet. Fordi at elske nogen også betyder at stole på dem, acceptere deres valg og give dem den plads, de har brug for til at vokse.

At elske sin søster handler ikke om at se hendes hvert eneste bevægelse, men om at være der, hvis hun snubler. Og nogle gange er den smukkeste beskyttende handling simpelthen at stole på hende .