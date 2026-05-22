Forskere tyder på, at enlige kvinder i 70'erne ofte er lykkeligere.

I den kollektive forestillingsevne lever midaldrende kvinder lykkeligt sammen med deres ægtefæller og drager ud på krydstogter arm i arm med deres livslange partnere. Men ifølge psykologer er gifte kvinder i halvfjerdserne ikke de mest tilfredse. Kvinder i halvfjerdserne, der har valgt at forblive single senere i livet, oplever derimod lykke hver dag i anden halvdel af deres liv.

Enlige kvinder i halvfjerdserne, tilfredse kvinder

Selvom det stadig er svært at acceptere at være single som trediveårig, er det fire årtier senere næsten utænkeligt. En udbredt opfattelse er, at 70-årige kvinder uundgåeligt deler deres liv med deres barndomskærester. Den (ikke så) logiske deduktion: hvis de bor alene hjemme, er det fordi, de har mistet deres mænd. Men ikke alle uafhængige kvinder i halvfjerdserne er sørgende enker. Nogle af dem forlader deres partnere af egen fri vilje i en alder, hvor andre bekræfter deres ægteskabsløfter. Andre er simpelthen singler med lang levetid, der har valgt sig selv frem for at dedikere sig til kærligheden.

I Frankrig har 48 % af personer over 70 år ikke en partner, ifølge INSEE (det franske nationale institut for statistik og økonomiske studier). Og på trods af fremkomsten af datingapps for seniorer er der kvinder, der ikke føler behov for at være i et forhold for at føle sig komplette. Følelsesmæssigt pensionerede er de selvforsørgende og oplever uafhængighed ved at tage på soloture, holde liv i pyjamasfester med venner og besøge barer i glitrende kjoler. Kort sagt er de langt fra at fortvivle ved deres vinduer med en strikkepind i hænderne. På siderne i SELF-magasinet udtrykker de interviewede kvinder alle den samme følelse: enorm indre fred, en følelse af genfødsel og åndelig foryngelse. Disse sølvhårede Bridget Joneses, der er kommet sig over skilsmisse eller er single af natur, siger, at de har fred med sig selv.

Mens andre kvinder i deres generation synes dømt til at tilbringe resten af deres dage med en partner, der er valgt ud fra social forpligtelse snarere end ægte hengivenhed, værdsætter de deres lykke ved at være frie som en fugl. Denne glædelige skildring står i skarp kontrast til myten om den desillusionerede gammeljomfru , der samler på katte i stedet for elskere.

En sentimental vurdering, der strider mod normerne

I årevis var det at være single synonymt med fiasko, et fejltrin eller endda personlig ruin. I samfundet blev det set som et varsel om en dyster og alarmerende fremtid. Enlige kvinder følte sig som udstødte: misforståede, nogle gange behandlet med medlidenhed eller foragt. I modsætning hertil var ægteskab et livslangt projekt, et ideal at stræbe efter. Heldigvis smuldrer denne norm i en slags befriende iver. At være i et parforhold er ikke længere den eneste betingelse for at opnå følelsesmæssigt velvære og opfyldelse. Sociologen Bella DePaulo, ph.d. i sociologi, har endda teoretiseret begrebet "single in heart". Ifølge hende, og baseret på hendes personlige erfaringer, er disse 70-årige kvinder ikke ufrivilligt single: de udholder ikke denne status, de trives med den og gør den næsten til en sindstilstand.

Den virkelige forskel ligger i det mentale aspekt: at være fri til at strukturere sin tid, sit daglige liv og endda sine tanker, uden konstant at skulle inddrage en anden persons forventninger eller reaktioner. Som Dr. DePaulo forklarer, har en partners tilstedeværelse en tendens til at optage en konstant plads i sindet, nogle gange subtil, men sjældent fraværende. Denne tilstedeværelse kan give en følelse af tryghed for nogle, men den kan også blive byrdefuld og skabe en slags konstant årvågenhed med hensyn til, hvad den anden person tænker, føler eller forventer.

Når vi bryder fri fra denne dynamik, kan vores opmærksomhed og energi helt fokuseres på os selv. Desuden topper livstilfredsheden ifølge en storstilet undersøgelse af 460.000 mennesker ved 70-årsalderen, hvilket ofte beskrives som en guldalder, et nirvana.

Moralen i historien: Det er aldrig for sent at opleve at være single.

Denne generation af enlige kvinder er endelig ved at redefinere konturerne af lykke efter 70. Hvor traditionelle modeller systematisk forbandt alderdom med ægteskab, beviser de, at der er andre måder at opbygge en lykkelig og tilfredsstillende alderdom på.

Deres rejser tjener som en påmindelse om, at der ikke kun er én måde at have et succesfuldt kærlighedsliv på. Nogle finder deres balance i en varig romance, andre i fuldt ud at omfavne deres uafhængighed. Og i modsætning til hvad mange tror, er det at være single senere i livet ikke nødvendigvis synonymt med følelsesmæssig ensomhed.

For mange af disse kvinder repræsenterer denne periode i livet endda en slags genfødsel: færre begrænsninger, mere tid til sig selv og muligheden for endelig at leve efter deres egne regler. Dette perspektiv er gradvist med til at ændre den måde, ældre enlige kvinder bliver set på.