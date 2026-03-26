At lege klovne rundt i kærlighed: et simpelt karaktertræk eller en skjult besked?

Din partner klovner rundt i de mest delikate situationer og tager alt som en joke. Han er en sand joker. Selv i alvorlige øjeblikke finder han en måde at snige en spøg ind eller komme med tvivlsomme ordspil. Han kunne sagtens overveje et karriereskift til cirkus, men for nu er det dig, der må finde dig i dette konstante one-man-show og overdrevne humor. I modsætning til hvad du måske tror, er det ikke mangel på modenhed, og det er heller ikke et udtryk for dyb uinteresse.

En vanskelighed med at kommunikere

Humor . Det er denne næsten medfødte evne, der spontant tiltrak dig til din partner, som er en vandrende joke. Han kom ikke med store romantiske udtalelser, men han fik bestemt dine kindben til at spjætte. Bortset fra at selvom du er et let publikum og let til at grine, har denne egenskab, der fik dit hjerte til at flagre i går, udviklet sig til en alvorlig fejl. Langt fra at være en glædesdreper, værdsætter du jokes, men kun når de er veltimede og ikke forstyrrer voksne samtaler.

Du er ikke sammen med en poetisk Romeo, men med en førsteklasses komiker. Du foretrak kongens nar frem for eventyrets charmerende prins. Og selvom din partner er en fremragende humørforstærker, ved han ikke, hvornår han skal stoppe. Det ligger bare ikke i hans natur. Du kan rynke panden og antage en kort tone, men han svarer altid med en joke, som om det var hans eneste sprog. Der er mænd, der trækker sig tilbage i stilhed , og der er andre, der kun åbner munden for at underholde publikum.

Du føler måske, at han prøver at aflede opmærksomheden eller hurtigt skifte emne. Men når din partner blidt efterligner dig eller svarer på dine ord med en sætning, der har til formål at "lette stemningen", gør han det ikke for at nedgøre det, du siger, eller minimere dine følelser. Humor er en "udløbskanal", en afledningsmanøvre, men frem for alt en " kommunikationsfejl ".

"Afhængigt af parret vil nogle foretrække stilhed, ikke at svare eller bare nikke. Og så vil de flygte fra samtalen. Her er der en slags lethed med latter. Og derfor placerer vi lethed, hvor der ingen er, og hvor der på den anden side er bekymring," siger sexolog og psykoanalytiker Catherine Blanc på Europe 1 radio og minder lytterne om, at det kan misfortolkes.

Udtrykket af ubehag

Din partner driller dig, hvor du forventer en oprigtig kompliment . De reagerer på dine inderlige udtalelser med drillerier og legesyge, når du håber på ægte kærlighed til gengæld. Hvis din partner overforbruger latter og humor, selv i konflikter og intime øjeblikke, er det primært en facade. Det er et dække for at maskere ubehag. Nogle mennesker bruger latter på samme måde, som andre surmuler og trækker sig tilbage uden et ord. Humor er en strategi til at skabe en afledningsmanøvre og vende situationen.

"Nogle gange løber vi væk, fordi vi ikke er i stand til at konfrontere os selv, vi er ikke i stand til at stille spørgsmålstegn ved os selv eller endda blive stillet spørgsmålstegn ved. Så vi bruger humor, fordi vi ved, at det virker, og det giver os mulighed for at genvinde magten, da vi får den anden person til at grine," forklarer specialisten.

Men at gribe alt an gennem humorens linse betyder at lukke sig selv af fra andres rå følelser og skabe en afbrydelse, eller endda virke egoistisk i stedet for en "leverandør af god humor".

Humor som et skjold

"Menneskets højeste forsvarsmekanisme." Sådan definerede Sigmund Freud humor. Og med god grund: bag en velplaceret vittighed ligger sommetider en ægte følelsesmæssig forsvarsmekanisme.

Din partner laver ikke jokes bare for at få dig til at grine eller lette stemningen. De laver jokes for at beskytte sig selv. Fra dig, fra sig selv, men især fra det, bestemte samtaler måtte bringe op. At tale om deres følelser, indrømme en fejl, udtrykke frygt eller sårbarhed ... det er alt sammen glidebane, de foretrækker at undgå med en velplaceret joke.

Humor bliver så en usynlig rustning. Hvor nogle trækker sig tilbage i stilhed eller flygter, vælger han en smart drejning. En joke, et ordspil, en efterligning ... og vips, det alvorlige emne forsvinder som ved et trylleslag. Det er ikke fordi, han ikke har noget at sige, det er fordi, han ikke ved, hvordan man siger det på nogen anden måde. "Så jokes er fine, men kun hvis de ikke bringer nogen til tavshed," advarer eksperten.