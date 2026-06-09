Denne kvinde appellerer til politiet om at finde den mand, der reddede hende efter et angreb i Milano.

Samfund
Fabienne Ba.
@aksamitt / Instagram

Historien florerer i øjeblikket i de italienske medier. Anna Aksamit rapporterede at være blevet overfaldet midt på dagslys i Milano. Reddet af en fremmed, lancerede hun en appel på sociale medier for at finde ham – og for at udtrykke en taknemmelighed, siger hun, at hun "aldrig vil glemme".

Et angreb om dagen i Milano

Begivenhederne, som Anna Aksamit fortalte til et lokalt italiensk medie, fandt sted i Porta Romana-kvarteret, et af boligkvartererne i det sydlige Milano. Aksamit udtalte, at hun var gået til et supermarked, da hun bemærkede en gruppe på seks til otte unge mænd, der fulgte efter hende. Meget hurtigt omringede mændene hende, chikanerede hende og slog hende derefter i ansigtet og maven.

Stadig i chok har hun nu kun en meget vag erindring om sine angribere. "Alt, hvad jeg husker, er, at de var unge og drak øl," forklarede hun i sin vidneudsagn. Volden var endnu sværere at bære, fordi den fandt sted i et kvarter kendt for sin sikkerhed, i hjertet af en stor europæisk by.

En ukendt forbipasserendes heltegerning

Det var i dette øjeblik af ekstrem isolation, at en mand – beskrevet af Anna Aksamit som "en høj, muskuløs italiener" – greb ind på egen hånd for at jage gruppen væk. Hans indgriben gjorde det muligt for Anna Aksamit at undslippe en potentielt langt værre skæbne. På det tidspunkt tænkte Anna Aksamit ikke på at spørge om hans navn eller kontaktoplysninger. Chokeret og lamslået kunne hun kun vende hjem og græde hele natten. Få dage senere håber hun nu at finde denne fremmede – som hun beskriver som "en sand helt" – for at udtrykke sin taknemmelighed.

En appel formidlet på sociale medier

For at finde ham lancerede Anna Aksamit en appel på sine egne sociale medier i håb om, at online solidaritet ville hjælpe dem med at forbinde sig. Hendes initiativ er allerede blevet bredt delt af italienske, polske og internationale internetbrugere, der deler hendes opslag flittigt. Målet: at hjælpe denne mand – sandsynligvis uvidende om den indflydelse, han har haft – med at indse betydningen af sine handlinger.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af Anna Aksamit (@aksamitt)

Der er indgivet en klage, og der er udsendt en påmindelse om kvinders sikkerhed i byen.

Udover at lede efter sin redningsmand annoncerede Anna Aksamit også sin intention om at indgive en klage til de italienske myndigheder. Ud over denne individuelle sag genopliver hendes vidneudsagn desværre debatten om kvinders sikkerhed i det offentlige rum. I Milano, ligesom i mange europæiske byer, har flere feministiske organisationer i årevis slået alarm om stigningen i bandevold, der udelukkende er rettet mod kvinder – selv i fuldt dagslys, i kvarterer, der betragtes som "stille".

Anna Aksamits historie er således både en fortælling om såkaldt "almindelig" vold, der fortsat er uudholdelig, og et vidnesbyrd om en handling af menneskelig solidaritet. Lad os håbe, at denne ukendte mand, den tavse helt på en milanesisk eftermiddag, til sidst vil modtage den anerkendelse, han fortjener.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Article précédent
Denne sorte dukke, der markedsføres som et stressmiddel i Kina, vækker forargelse.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Denne sorte dukke, der markedsføres som et stressmiddel i Kina, vækker forargelse.

For at bekæmpe kronisk stress klemmer nogle mennesker skumkugler, fumler med specialdesignede ringe eller klemmer geléagtige genstande. Kinesiske...

Victor Wembanyama anses for "for følelsesladet": Hans glædestårer genopliver en gammel debat

Victor Wembanyama oplevede en nat, der markerede et vendepunkt i hans unge karriere. Ud over hans atletiske præstationer...

At være tosproget giver en uopdaget fordel, når man skal træffe visse beslutninger.

Er du heldig nok til at tale to sprog flydende, fordi du ser tv-serier på originalsproget, går regelmæssigt...

Under sin dimissionsceremoni laver denne studerende et show, og videoen går viralt

Han modtog sit diplom, gik ned ad de få trin til scenen ... og pludselig brød han ud...

Denne indiske skateboarder bryder med standarden med sine tricks udført i en sari

Mellem tradition og bykultur skaber Urmila Pabale bølger. Som blot 22-årig vender denne unge indiske skateboarder sig ved...

Trætte af at betale husleje hver uge valgte dette par at bo i en autocamper.

Hvad nu hvis frihed kunne findes på bare et par kvadratmeter på hjul? Det var det sats, Kath...