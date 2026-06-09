Denne kvinde appellerer til politiet om at finde den mand, der reddede hende efter et angreb i Milano.

Historien florerer i øjeblikket i de italienske medier. Anna Aksamit rapporterede at være blevet overfaldet midt på dagslys i Milano. Reddet af en fremmed, lancerede hun en appel på sociale medier for at finde ham – og for at udtrykke en taknemmelighed, siger hun, at hun "aldrig vil glemme".

Et angreb om dagen i Milano

Begivenhederne, som Anna Aksamit fortalte til et lokalt italiensk medie, fandt sted i Porta Romana-kvarteret, et af boligkvartererne i det sydlige Milano. Aksamit udtalte, at hun var gået til et supermarked, da hun bemærkede en gruppe på seks til otte unge mænd, der fulgte efter hende. Meget hurtigt omringede mændene hende, chikanerede hende og slog hende derefter i ansigtet og maven.

Stadig i chok har hun nu kun en meget vag erindring om sine angribere. "Alt, hvad jeg husker, er, at de var unge og drak øl," forklarede hun i sin vidneudsagn. Volden var endnu sværere at bære, fordi den fandt sted i et kvarter kendt for sin sikkerhed, i hjertet af en stor europæisk by.

En ukendt forbipasserendes heltegerning

Det var i dette øjeblik af ekstrem isolation, at en mand – beskrevet af Anna Aksamit som "en høj, muskuløs italiener" – greb ind på egen hånd for at jage gruppen væk. Hans indgriben gjorde det muligt for Anna Aksamit at undslippe en potentielt langt værre skæbne. På det tidspunkt tænkte Anna Aksamit ikke på at spørge om hans navn eller kontaktoplysninger. Chokeret og lamslået kunne hun kun vende hjem og græde hele natten. Få dage senere håber hun nu at finde denne fremmede – som hun beskriver som "en sand helt" – for at udtrykke sin taknemmelighed.

En appel formidlet på sociale medier

For at finde ham lancerede Anna Aksamit en appel på sine egne sociale medier i håb om, at online solidaritet ville hjælpe dem med at forbinde sig. Hendes initiativ er allerede blevet bredt delt af italienske, polske og internationale internetbrugere, der deler hendes opslag flittigt. Målet: at hjælpe denne mand – sandsynligvis uvidende om den indflydelse, han har haft – med at indse betydningen af sine handlinger.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Anna Aksamit (@aksamitt)

Der er indgivet en klage, og der er udsendt en påmindelse om kvinders sikkerhed i byen.

Udover at lede efter sin redningsmand annoncerede Anna Aksamit også sin intention om at indgive en klage til de italienske myndigheder. Ud over denne individuelle sag genopliver hendes vidneudsagn desværre debatten om kvinders sikkerhed i det offentlige rum. I Milano, ligesom i mange europæiske byer, har flere feministiske organisationer i årevis slået alarm om stigningen i bandevold, der udelukkende er rettet mod kvinder – selv i fuldt dagslys, i kvarterer, der betragtes som "stille".

Anna Aksamits historie er således både en fortælling om såkaldt "almindelig" vold, der fortsat er uudholdelig, og et vidnesbyrd om en handling af menneskelig solidaritet. Lad os håbe, at denne ukendte mand, den tavse helt på en milanesisk eftermiddag, til sidst vil modtage den anerkendelse, han fortjener.