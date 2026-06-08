Denne sorte dukke, der markedsføres som et stressmiddel i Kina, vækker forargelse.

For at bekæmpe kronisk stress klemmer nogle mennesker skumkugler, fumler med specialdesignede ringe eller klemmer geléagtige genstande. Kinesiske internetbrugere lader dog deres frustrationer løbe ud på sorthudede dukker kaldet "Natasha-dukker". På sociale medier lufter de deres vrede over disse formbare figurer, og det minder mere om en udstrømning af had end et afslappende øjeblik.

Sorte dukker behandlet uden medfølelse

Stress er unægtelig det 21. århundredes sygdom. Det er en plage, der ikke kender nogen grænser, og alle har deres egne metoder til at opleve den flygtige sindsro og nulstille deres tanker. Nogle graver fingrene ned i glitrende slimkugler, mens andre praktiserer mindfulness-meditation fra deres kontorstole. Kineserne slipper i mellemtiden deres vrede og undertrykte følelser løs på en dukke kaldet "Natasha-dukken", svarende til de bløde silikonekugler.

Den fremstår som en lille baby, simpelthen klædt i en farverig ble. I modsætning til porcelænsdukker, der går i stykker ved det mindste uheld, tåler disse modeller enhver hårdhændet behandling uden nogensinde at gå i stykker. De deformeres under knyttede næver og bevidst skubben, men vender hurtigt tilbage til deres oprindelige form. Med dens synlige rynker, buttede ansigt, harmløse ansigt og søde udseende er det svært at forestille sig, at nogen ville skade denne baby med dens tyggegummihud. Alligevel udsætter kinesiske internetbrugere den for uforholdsmæssig vold og deltager i veritable crashtests. Det er næsten en personlig vendetta.

Det foruroligende ved disse videoer er, at de konsekvent involverer dukker med mørk hud . Indholdet, der cirkulerer på TikTok, er chokerende brutalt. Under dække af at "give slip" slår brugerne dukkerne, hælder kogende vand over deres kroppe, tramper dem nådesløst og skærer dem i stykker. Andre morer sig med at blege deres hud med makeup eller flade dem ud som pandekager.

Det er "umenneskeliggørende", internetbrugere råber op om racisme.

De personer, der påfører denne Natasha-dukke manuel smerte, ser ikke ud til at slappe af eller frigive spændinger, men snarere torturere dukken og søge dens totale ødelæggelse. Det var i hvert fald sådan, internetbrugere følte det, da de så disse billeder, som sandsynligvis vil støde farvede menneskers følelser. De anser dette for at være unødvendig fjendtlighed. "Du vil aldrig overbevise mig om, at dette er harmløst. Det er umenneskeliggørende," siger indholdsskaberen @tanaissa, som var hurtig til at udnytte denne virale tendens.

De undrer sig også over, hvorfor folk af kinesisk nationalitet bruger sorte dukker som syndebukke. De nægter at tro, at det blot er et tilfælde. På kinesiske platforme som Red Notes retfærdiggør de mest direkte involverede dette valg af hudfarve ved at sige, at "en hvid baby ville se for menneskelig og realistisk ud" til at blive udsat for en sådan tortur. Med andre ord ville en sort baby blot være en "ting", der kunne køres over, kastes fra femte sal eller tages på som en sok. Bortset fra at denne tendens i stedet for at blive et skammeligt arkiv har antaget ekstraordinære proportioner. Natasha-dukkerne er blevet et biprodukt af udbredt racisme, der spænder fra virtuelle filtre til sure slik.

Lignende racistiske handlinger fordømmes af foreninger

Forfølgelsen af Natasha Dolls er kun toppen af et svimlende isbjerg. På kinesiske sociale medier, hvor reglerne er mere lempelige og censur stort set ikke-eksisterende, bliver sorte mennesker hånet og reduceret til "freakshows". Som mediehuset Okafrique forklarer i en uhyggelig video, "transmitterer hele kanaler scener, der viser kinesere, der mishandler rigtige sorte babyer." At skræmme sårbare, fattige sorte børn er en almindelig tidsfordriv på disse lokale platforme.

For at bekæmpe denne normalisering af racisme og det problematiske indhold, der forurener internettet, har foreninger reageret bestemt. "Den kinesiske regering bør anerkende og fordømme den anti-sorte racisme, der hersker på internettet i Kina, og vedtage foranstaltninger til at fremme tolerance og bekæmpe fordomme," udtalte Human Rights Watch .

Problemet ligger derfor ikke kun i videoernes brutalitet, men også i det budskab, de formidler, bevidst eller ubevidst. Ved gentagne gange at forvandle disse sorte dukker til legitime mål for hån, ydmygelse eller spektakulær ødelæggelse risikerer dette indhold at normalisere allerede dybt forankrede stereotyper.