Hvad er minimumsalderen for adgang til sociale medier i forskellige lande?

I takt med at sociale medier i høj grad former unges adfærd og interaktioner verden over, sætter et stigende antal regeringer spørgsmålstegn ved minimumsalderen for adgang til disse platforme. Når man skal finde en balance mellem børnebeskyttelse, privatliv og digital frihed, varierer reglerne betydeligt fra land til land. Her er en oversigt over de politikker, der er implementeret internationalt.

Forskellige alderskrav afhængigt af kontinentet

I USA forbyder føderal lovgivning kendt som COPPA (Children's Online Privacy Protection Act) virksomheder at indsamle personoplysninger om børn under 13 år uden forældres samtykke. Som følge heraf sætter de fleste platforme – TikTok, Instagram, Snapchat – minimumsalderen til 13 år. Denne grænse omgås dog ofte, hovedsageligt på grund af manglen på systematisk identitetsbekræftelse.

I Asien indfører flere lande en strengere tilgang. I Kina skal mindreårige gennemgå obligatorisk identitetsbekræftelse. Siden 2021 har myndighederne også indført restriktioner for skærmtid, især gennem "anti-afhængigheds"-systemer på videoapps. I Sydkorea kræver loven forældresamtykke for, at personer under 14 år kan tilmelde sig en onlinetjeneste.

Europa, mellem harmonisering og mangfoldighed

Siden 2018 har den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) givet medlemsstaterne mulighed for at fastsætte en minimumsalder for adgang til digitale tjenester mellem 13 og 16 år.

Tyskland, Irland, Holland: 16 år.

Italien, Spanien: 14 år.

Frankrig: 15 år. Fransk lov kræver forældresamtykke for personer under 15 år, men et nyt lovforslag har til formål at fuldstændigt forbyde adgang til sociale netværk for personer under denne alder.

Storbritannien: 13 år, i overensstemmelse med den internationale standard, der anvendes af de fleste platforme, selvom landet har implementeret Age Appropriate Design Code, der kræver, at platforme tilpasser deres tjenester til mindreårige.

Denne mangfoldighed inden for Den Europæiske Union afspejler vanskelighederne med harmonisering, på trods af at der findes en fælles ramme.

Australien bevæger sig mod obligatorisk aldersbekræftelse for personer op til 16 år.

I Australien er den officielle minimumsalder for brug af sociale medieplatforme fortsat 13 år, i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne for TikTok, Meta og Snapchat. I 2023 lancerede den australske regering dog en offentlig høring om indførelse af obligatorisk aldersbekræftelse for adgang til sociale medieplatforme med det formål at sætte minimumsalderen til 16 år. Dette forslag er en del af et bredere projekt for at reformere onlinebeskyttelsen af mindreårige og er baseret på undersøgelser, der viser de skadelige virkninger af tidlig eksponering for sociale medier.

En global debat om mental sundhed og platformsansvar

Talrige videnskabelige undersøgelser har etableret en forbindelse mellem intensiv brug af sociale medier blandt teenagere og en stigning i angst, depression og lavt selvværd. Disse resultater skaber voksende bekymring verden over. Som reaktion herpå søger flere regeringer at styrke lovgivningen, især ved at kræve aldersbekræftelse eller øge gennemsigtigheden af algoritmer. I mellemtiden udvikler platformene værktøjer som forældrekontrol, skærmtidsbegrænsninger og "teenagertilstande", men kæmper for at garantere deres effektivitet i lyset af potentiel omgåelse.

Kort sagt varierer adgangstærsklerne til sociale medier betydeligt fra land til land for 13- til 16-årige. En global tendens er ved at vise sig: en styrkelse af mekanismer til beskyttelse af mindreårige. Frankrig følger, ved at overveje et totalt forbud for personer under 15 år, en international tendens, der sætter unges mentale sundhed og digitale sikkerhed i centrum for den offentlige debat. Det er endnu uvist, om fremtidig lovgivning vil forene effektivitet, respekt for digitale rettigheder og teknisk gennemførlighed.