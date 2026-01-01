"Billigere end et plejehjem": De har boet på et krydstogtskib i årevis

Marty og Jess Ansen er ikke bare rejsende: de er sande pionerer inden for en flydende pensionisttilværelse. Pensionerede, oldeforældre og havelskere besluttede de sig i juni 2022 for at gøre deres passion til en livsstil. Deres hjemmebase? Coral Princess. Deres rutine? En non-stop serie af krydstogter , mere end halvtreds til dato, i alt over 500 dage til søs.

En velkommen flugt efter nedlukningerne

Ligesom mange andre har du måske følt behov for et temposkift efter Covid-perioden. For Marty og Jess manifesterede dette behov for fornyelse sig som en radikal beslutning: sælg, ryd op, forenkle og så forlad. Ombord bliver livet øjeblikkeligt lettere. Ingen flere pligter, ingen flere huslige begrænsninger. Sengene redtes ubesværet, opvasken forsvinder som ved et trylleslag, og energien kan endelig vies til det, der virkelig betyder noget: nydelse.

Hver dag begynder med havets blide brusen og fyldes med aktiviteter, der nærer både krop og sind. Bordtennis for at holde reflekserne skarpe, gåture på terrassen for at fejre bevægelse, afslapningsstunder på balkonen med en kølig drink, hud varmet af solen. Her er velvære ikke et slogan, det er en livsstil.

Kendte ansigter om bord

Ved at foretage så mange overfarter bliver man til sidst et velkendt ansigt. På Coral Princess bliver Marty og Jess mødt som venner. Besætningen genkender dem, passagererne omfavner dem, og samtaler flyder lige så let som solnedgange. De har knyttet bånd i hver havn, hvor de deler latter, historier og måltider. Deres tilstedeværelse er betryggende, inspirerende og beviser, at en aldrende krop kan forblive nysgerrig, aktiv og fuldt levende.

En overraskende økonomisk ligning

Det spørgsmål, du sikkert stiller dig selv, er: hvor meget koster det? Svaret er overraskende. Ifølge parret koster deres liv på et krydstogt dem mindre end et traditionelt ophold på et plejehjem. Alt er inkluderet: varierede måltider, shows, sports- og kulturelle aktiviteter, for ikke at nævne adgang til lægehjælp ombord.

Ingen uventede regninger, ingen ophobende ekstraudgifter. Budgettet er under kontrol, og komforten er helt reel. Hvorfor betale mere for at blive hjemme, når havet tilbyder bevægelse, opdagelser og en misundelsesværdig livskvalitet? Deres argumentation er klar og appellerer til flere og flere seniorer.

Et retreat, der i sidste ende hylder kroppen og friheden

At vælge et retreat til søs handler også om at ære din krop, som den er, uden pres. Aktiviteterne tilpasser sig alle tempoer, mennesker blander sig uden at dømme, og alle finder deres plads. Svømmebassiner, foredrag, shows, fjerne anløbshavne: du ændrer dine omgivelser uden nogensinde at skulle pakke ud.

Sikkerhed er altafgørende, helbredet overvåges, og sindet stimuleres konstant. Dette forhindrer ikke nogle mennesker i at forblive tøvende med at sejle, som de opfatter som en miljøuvenlig mulighed, til det punkt, hvor de vælger helt at undgå det.

Langt fra at være en flugt, er dette valg en bekræftelse: Marty og Jess viser, at det er muligt at ældes aktivt, med glæde og entusiasme. Deres historie inspirerer dem, der drømmer om åbne horisonter og en pensionering, der rimer på en flydende hverdag snarere end rutine.