Adhara Pérez Sánchez har, som kun 14 år gammel, en højere IQ end Albert Einstein.

Hun fik diagnosen autisme som 3-årig, blev desværre mobbet i skolen og ignoreret af sine lærere. Adhara Pérez Sánchez, der nu er 14 år, har en IQ på 162 – højere end Albert Einsteins – og to ingeniørgrader. Hendes historie er alt andet end almindelig.

En IQ på 162, højere end Einstein og Hawking

Adhara Maite Pérez Sánchez er et ungt mexicansk vidunderbarn, hvis IQ er anslået til 162, hvilket overstiger den anslåede score for den tyskfødte schweizisk-amerikanske teoretiske fysiker Albert Einstein og den britiske teoretiske fysiker og kosmolog Stephen Hawking.

For at give dig en idé, er den gennemsnitlige IQ omkring 100 – en score på 162 placerer Adhara blandt "de sjældneste hjerner i verden." Dette tal er endnu mere bemærkelsesværdigt i betragtning af, at denne unge kvinde voksede op under særligt vanskelige omstændigheder.

En barndom præget af mobning og autisme

Adhara, der oprindeligt stammer fra det fattige Tláhuac-kvarter i Mexico City, blev diagnosticeret med autisme som bare treårig. I skolen blev hun mobbet af sine klassekammerater, og hendes lærere var ikke rustet til at imødekomme hendes behov. Hun skiftede skole tre gange. Hendes mor fortalte i et interview med Marie Claire Mexico: "Hun ville ikke lave noget længere, hun var deprimeret, ingen havde empati for hende, de gjorde grin med hende." En kontekst, der kunne have holdt hende tilbage ... men det gjorde den ikke.

To ingeniøruddannelser opnået før ungdomsårene

Adhara afsluttede folkeskolen som 5-årig og gymnasiet som 9-årig. Som 11-årig begyndte hun på National Polytechnic Institute of Mexico, hvor hun fik en bachelorgrad i systemteknik, efterfulgt af en kandidatgrad i industriel ingeniørvidenskab fra Technological University of Mexico. Samtidig tog hun kurser i astronomi og drømte om at blive den første mexicanske kvindelige astronaut.

Stephen Hawking som katalysator for et kald

Det var i en alder af syv år, efter et epileptisk anfald, der efterlod hende i koma i tre dage, at Adhara så billeder af Stephen Hawking på sin lægeklinik. Det øjeblik ændrede alt: det tændte hendes passion for ingeniørvidenskab og rumforskning. Siden da har hun aldrig set på stjernerne på samme måde.

STEM-ambassadør og fremtidig NASA-ingeniør

Adhara Pérez Sánchez er i øjeblikket STEM-ambassadør for den mexicanske rumfartsorganisation, hvor hun underviser i matematik og rumvidenskab til unge elever. Hendes endelige mål er at arbejde for NASA som ingeniør, før hun bliver astronaut. Hun blev endda inviteret af præsidenten for University of Arizona (USA) til at studere der, men valgte at blive i Mexico. Denne beslutning siger meget om hendes overbevisninger.

Kort sagt beviser Adhara Pérez Sánchez som 14-årig, at genialitet ikke stopper ved vanskelighedernes porte. Hun sigter mod intet mindre end Mars, og i betragtning af hendes resultater ville det være uklogt at satse imod hende.